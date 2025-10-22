आखिरी दम तक असरानी को इस फिल्म में काम करने का रहा अफसोस, 9 साल पहले हुई थी रिलीज, उस वक्त की थी सबसे बोल्ड मूवी

Asrani on Sunny Leone Film: बॉलीवुड के कॉमेडी किंग असरानी ने कई फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग की छाप छोड़ी है.लेकिन दिवाली वाले दिन एक्टर 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए. लेकिन क्या आपको पता है कॉमेडी किंग ने कुछ वक्त पहले एक फिल्म की थी. जिसमें काम करने को लेकर और फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता को लेकर अफसोस जताया था.

2016 में आई 'मस्तीजादे' को बताया था अश्लील

2016 में आई जिस फिल्म की असरानी ने बात की थी वो सनी लियोनी की 'मस्तीजादे' थी. इस फिल्म में असरानी भी थे. साल 2016 में पीटीआई के साथ बातचीत में असरानी ने कहा था कि महमूद साहब ने डबल मीनिंग डॉयलॉग का इस्तेमाल शुरू किया था और उनमें से कुछ सक्सेफुल रहेय इसलिए दूसरों ने इस फर्मूवले को भुनाने की कोशिश की. तब ये डबल मीनिंग था लेकिन अब ये अश्लील हो गया है.अब बस कपड़े उतारने की बात रह गई है.

काम करना था शर्मनाक

इस फिल्म में काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा था- 'ये टेरिबल और शर्मनाक था. मुझे नहीं पता था कि फिल्म इस तरह से बनाई जाएगी.इसके साथ ही असरानी ने कहा था कि लोग अब समझने लगे हैं कि मल्टीप्लेक्स में जाने वाले दर्शक कहते हैं कि हमें ये अश्लीलता पसंद नहीं है. ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा. ये लंबे समय तक नहीं चलेगा क्योंकि मूल रूप से हम भारतीय परिवार केंद्रित लोग हैं.'

मैं उन दोनों को सलाम करता हूं

असरानी को अंग्रेजों के जमाने वाले डॉयलॉग से पॉपुलैरिटी मिली थी. अपनी इसी फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि 'शोले फिल्म को 50 साल पूरे हो गए हैं. मैं जब भी किसी इवेंट में जाता हूं तो लोग मुझसे डॉयलॉग्स को दोहराने को कहते हैं. ये सिप्पी साहब के डायरेक्शन और सलीम-जावेद की लेखनी की वजह से है. मैं उन दोनों को सलाम करता हूं कि उनकी वजह से लोग आज इन डॉयलॉग को याद करते हैं.'