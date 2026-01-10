भारतीय सिनेमा के वो महान सिंगर, जिसने 50 हजार से ज्यादा गानों को दी आवाज, 1 दिन में रिकॉर्ड किए 10 से ज्यादा गाने, 8 बार जीता नेशनल अवॉर्ड

Indian Cinema Singer KJ Yesudas: हम यहां भारतीय संगीत जगत में दिग्गज सिंगर और कंपोजर के.जे. येसुदास के बारे में बात कर रहे हैं, जो आज अपना 85वां जन्मदिन मना रहे हैं. भारतीय सिनेमा और संगीत जगत में उनका नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है. उनकी आवाज में ऐसी मिठास और भावनाओं की गहराई है, जो सीधे दिल को छू जाती है. इसी वजह से लोग उन्हें प्यार से ‘गणगंधर्वन’ यानी डिवाइन सिंगर कहते हैं.

6 दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने हर तरह के गाने गाए और अपनी अलग दमदार पहचान बनाई. उनकी सिंगिंग ने कई पीढ़ियों को संगीत से जोड़े रखा है. 10 जनवरी, 1940 को केरल में जन्मे के.जे. येसुदास का पूरा नाम कट्टाससेरी जोसेफ येसुदास है. उन्होंने अपने करियर में मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, मराठी, बंगाली, ओडिया के साथ-साथ अंग्रेजी, अरबी, लैटिन और रूसी जैसी भाषाओं में भी गाने गाए.

60 साल में गाए 50 हजार से ज्यादा गाने

अपने 60 साल के करियर में वे अब तक 50 हजार से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दे चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. इतना ही नहीं, उनके नाम एक और खास रिकॉर्ड हैं, जो उन्हें भारतीय संगीत इतिहास का महान गायक बनाता है और वो ये है कि वे 1 दिन में 10 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कर चुके हैं. येसुदास को संगीत विरासत में मिला है. उनके पिता ऑगस्टाइन जोसेफ खुद एक जाने-माने मलयालम शास्त्रीय गायक और स्टेज एक्टर थे.

7 साल की उम्र में गाना शुरू किया था

वही उनके पहले गुरु भी बने. महज 7 साल की उम्र में येसुदास ने फोर्ट कोची की एक संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीता. इसके बाद उन्होंने चेम्बई वैद्यनाथ भगवतर जैसे महान गुरु से शास्त्रीय संगीत की गहरी ट्रेनिंग ली. 1961 में मलयालम फिल्म ‘कालपादुकल’ से येसुदास ने प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की. 1960 के दशक में साउथ फिल्मों में नाम बनाने के बाद 1970 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया.

आज भी लोगों के पसंदीदा हैं उनके ये गाने

1971 में फिल्म ‘जय जवान जय किसान’ से हिंदी फिल्मों में कदम रखा. 1975 की फिल्म ‘छोटी सी बात’ का गाना ‘जानेमन जानेमन’ उन्हें देशभर में फेमस हुआ. 1976 में रिलीज हुई फिल्म ‘चितचोर’ के गीत ‘गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा’ ने येसुदास के करियर को नई ऊंचाई दी और उन्हें नेशनल अवॉर्ड दिलाया. इसके अलावा उनकी हिट लिस्ट में ‘जब दीप जले आना’, ‘आज से पहले आज से ज्यादा’, ‘मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है’ और ‘चांद जैसे मुखड़े पे’ जैसे गाने शामिल हैं.

8 बार जीता नेशनल अवॉर्ड

ये गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हैं और उतने ही पसंद किए जाते हैं. उन्हें 8 नेशनल फिल्म अवॉर्ड, कई फिल्मफेयर साउथ और 30 से ज्यादा स्टेट अवॉर्ड मिल चुके हैं. भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया. साल 1980 में उन्होंने थरंगिनी स्टूडियो की स्थापना की, जिसने मलयालम संगीत को स्टीरियो तकनीक से नई पहचान दी. आज भी भारतीय संगीत जगत की सबसे बड़ी पहचान बन चुके हैं.