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Hindi Newsबॉलीवुड8500 करोड़ का बजट, 100 करोड़ से भी ज्यादा की लगी बोली... 2026 में इतिहास रचने जा रही सुपरहीरो फिल्म Avengers Doomsday

8500 करोड़ का बजट, 100 करोड़ से भी ज्यादा की लगी बोली... 2026 में इतिहास रचने जा रही सुपरहीरो फिल्म Avengers Doomsday

Avengers Doomsday Tickets: मार्वल की नई फिल्म ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ की रिलीज को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. ये फिल्म इस साल की आखिर में रिलीज हो सकती है. इसी बीच 8500 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया. ये खबर मार्वल के सुपरहीरो यानी ‘एंट मैन’ एक्टर पॉल रड से जुड़ा है. चलिए बताते हैं आखिर क्या है नीलामी की खबरे और 100 करोड़ से ज्यादा की बोली? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jun 02, 2026, 06:37 AM IST
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Avengers Doomsday Premiere Tickets
Avengers Doomsday Premiere Tickets

Avengers Doomsday Premiere Tickets: मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ रिलीज से पहले ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. हाल ही में हॉलीवुड स्टार और मार्वल के सुपरहीरो यानी ‘एंट मैन’ एक्टर पॉल रड ने कंसास सिटी में ऑर्गनाइज एनुअल चैरिटी इवेंट ‘बिग स्लिक’ के दौरान फिल्म से जुड़ा एक खास एक्सपीरियंस नीलामी के लिए पेश की. इस पैकेज में लॉस एंजेलिस में होने वाले फिल्म के प्रीमियर के दो टिकट, आफ्टर पार्टी में शामिल होने का मौका और पॉल रड के स्पेशल गेस्ट के तौर पर इवेंट में पहुंचने का ऑपर्च्युनिटी शामिल था. 

इस पहल का मकसद बच्चों के अस्पताल के लिए फंड जुटाना और जरूरतमंद बच्चों की मदद करना था. इस चैरिटी नीलामी को लोगों का जबरदस्त सपोर्ट मिला और देखते ही देखते बोली की रकम 100,000 डॉलर तक पहुंच गई, जिसने सभी को हैरान कर दिया. इसे इस इवेंट के इतिहास की सबसे बड़ी बोली माना जा रहा है. इवेंट में मौजूद लोगों ने भी इस पल को बेहद खास और यादगार बताया. नीलामी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे अस्पताल के लिए बड़ी राशि जुटाने में मदद मिली. साथ ही, फिल्म को लेकर लोग काफी एक्साइटेड भी नजर आए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फिल्म के नए टीजर ने बढ़ाई उत्सुकता

इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर एंथनी रूसो और जो रूसो ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने फैंस की एक्साइटमेंट को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया. इन तस्वीरों में मार्वल के फेमस विलेन डॉक्टर डूम से जुड़े कई हिंट नजर आए. सबसे ज्यादा चर्चा लैटवेरिया के झंडे को लेकर हो रही है, जिसकी झलक तस्वीरों में साफ दिखाई दी. मार्वल की काल्पनिक दुनिया में लैटवेरिया वही देश है, जिस पर डॉक्टर डूम का शासन माना जाता है. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद फैंस फिल्म की कहानी को लेकर अलग-अलग तरह के कयास लगाने लगे हैं.

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ट्रेलर को लेकर तेज हुई चर्चाएं

सोशल मीडिया पर इन दिनों फिल्म के पहले बड़े ट्रेलर को लेकर काफी चर्चा हो रही है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रेलर को किसी बड़े इवेंट के दौरान या फिर मार्वल स्टूडियोज की किसी दूसरी फिल्म के साथ ऑनलाइन जारी किया जा सकता है. हालांकि, स्टूडियो की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की गई है. इसके बावजूद फैंस का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. फिल्म से जुड़ा हर छोटा-बड़ा अपडेट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और दर्शक नई अनाउंसमेंट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कहानी में होगा मल्टीवर्स का बड़ा खेल

फिल्म की पूरी कहानी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती जानकारी से हिंट मिलते हैं कि इसकी कहानी मल्टीवर्स की दुनिया पर आधारित होगी. इस बार अलग-अलग यूनिवर्स के कई सुपरहीरो एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आ सकते हैं. कहानी में डॉक्टर डूम सबसे बड़े विलेन और खतरे के तौर पर उभर सकता है, जिससे मुकाबला करने के लिए एवेंजर्स, एक्स-मेन और फैंटास्टिक फोर जैसी ताकतवर टीमें एकजुट हो सकती हैं. मार्वल के फैंस लंबे समय से ऐसे बड़े क्रॉसओवर की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए इस फिल्म को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है.

फिल्म में नजर आएंगे कई बड़े सितारे

अगर फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो इसे फिल्म की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है. इस बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर खलनायक यानी डॉक्टर डूम के किरदार में नजर आएंगे, जिसे लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. उनके साथ क्रिस इवांस, क्रिस हेम्सवर्थ, पेड्रो पास्कल, एंथनी मैकी, फ्लोरेंस प्यू, टॉम हिडलस्टन और पैट्रिक स्टीवर्ट जैसे कई मशहूर कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. इतने बड़े सितारों को एक ही फिल्म में साथ देखने का मौका दर्शकों के उत्साह को और बढ़ा रहा है. यही वजह है कि फिल्म को लेकर अभी से काफी बज बना हुआ है.

बजट सुनकर उड़ जाएंगे होश

अगर फिल्म के मेगा बजट की बात करें तो सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ का प्रोडक्शन बजट 400 से 600 मिलियन डॉलर के बीच बताया जा रहा है. वहीं मार्केटिंग, प्रमोशन और अन्य खर्चों को जोड़ने के बाद इसकी कुल लागत 1 बिलियन डॉलर यानी करीब 8500 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं, तो ये फिल्म दुनिया की सबसे महंगी फिल्मों में अपनी जगह बना सकती है. ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ 18 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ऐसे में मार्वल के फैंस को इस फिल्म से काफी बड़ी उम्मीदें हैं.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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