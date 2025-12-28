Advertisement
trendingNow13056739
Hindi Newsबॉलीवुड86 साल का वो हॉलीवुड स्टार, जिसे देख आती है ओम पुरी की याद; दोनों की रियल एक्टिंग की मिसाल!

86 साल का वो हॉलीवुड स्टार, जिसे देख आती है ओम पुरी की याद; दोनों की रियल एक्टिंग की मिसाल!

जॉन वोइट को अंतरराष्ट्रीय पहचान 1969 की फिल्म 'मिडनाइट काउबॉय' से मिली. इस फिल्म में उनका किरदार 'जो बक' एक ऐसा युवक है, जो बड़े सपनों के साथ न्यूयॉर्क आता है, लेकिन धीरे-धीरे अकेलेपन, गरीबी और टूटे हुए आत्मविश्वास से जूझने लगता है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 10:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

86 साल का वो हॉलीवुड स्टार, जिसे देख आती है ओम पुरी की याद; दोनों की रियल एक्टिंग की मिसाल!

29 दिसंबर को जन्मे हॉलीवुड अभिनेता जॉन वोइट को दुनिया भर में एक ऐसे कलाकार के रूप में याद किया जाता है जिनकी अभिनय शैली दिखावे से दूर, भीतर तक झकझोर देने वाली रही है. यही वजह है कि भारत के दिग्गज अभिनेताओं नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी से उनकी तुलना समीक्षक करते हैं. तीनों कलाकारों की पहचान ग्लैमर नहीं, बल्कि किरदार की सच्चाई और भावनात्मक ईमानदारी रही है.

ये भी पढ़ें: 90s की सुपरस्टार...जिसके पति हैं 6504000000 के मालिक, खुद भी है करोड़ों की मालकिन; फिल्मी दुनिया में चलता है दोनों का सिक्का

जॉन वोइट को अंतरराष्ट्रीय पहचान 1969 की फिल्म 'मिडनाइट काउबॉय' से मिली. इस फिल्म में उनका किरदार 'जो बक' एक ऐसा युवक है, जो बड़े सपनों के साथ न्यूयॉर्क आता है, लेकिन धीरे-धीरे अकेलेपन, गरीबी और टूटे हुए आत्मविश्वास से जूझने लगता है. फिल्म का एक बेहद चर्चित दृश्य वह है, जब जो बक सड़क पर चलते हुए लोगों की बेरुखी और शहर की क्रूरता से अंदर ही अंदर टूटता नजर आता है. उस सीन में संवाद कम हैं, लेकिन आंखों, चाल और चेहरे के हाव-भाव से जॉन वोइट जो पीड़ा दिखाते हैं, वही उन्हें खास बनाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यही शैली भारतीय सिनेमा में नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी के अभिनय में भी दिखती है. जैसे नसीरुद्दीन शाह की फिल्म 'अर्ध सत्य' में एक ईमानदार लेकिन टूटा हुआ पुलिस अफसर या ओम पुरी की “आक्रोश” में भीतर से सुलगता किसान—इन किरदारों में शब्दों से ज्यादा असर खामोशी और भावनाओं का होता है. जॉन वोइट का अभिनय भी इसी तरह अंदर से निकलता हुआ लगता है, न कि ऊपर से ओढ़ा हुआ.

ये भी पढ़ें: 31 साल पुराना वो अश्लील गाना...जिसके बोल सुन आ जाएगी शर्म, जूही चावला का डांस देख हो जाएंगे पानी-पानी

एंजेलिना जोली के पिता, जॉन वोइट, ने अपने करियर में 'कमिंग होम,' 'हीट' और 'मिशन: इम्पॉसिबल' जैसी फिल्मों में भी अलग-अलग रंग दिखाए, लेकिन उनकी पहचान हमेशा ऐसे किरदारों से जुड़ी रही, जो समाज के हाशिये पर खड़े लोगों की कहानी कहते हैं. यही वजह है कि उन्हें सिर्फ हॉलीवुड स्टार नहीं, बल्कि एक कैरेक्टर एक्टर की मिसाल माना जाता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

John Voite

Trending news

झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
aap
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
BMC Election
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
Indian Navy
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
Mehbooba Mufti
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
operation sindoor
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
amit shah
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
Jammu Kashmir
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा