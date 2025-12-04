लेजेंडरी फिल्ममेकर का निधन, एक दिन पहले ही मनाया था 86th बर्थडे; साउथ सुपरस्टार रजनीकांत से खास रिश्ता

AVM Saravanan Death: सरवनन सूर्य मणि जिन्हें AVM सरवनन के नाम से भी जाना जाता है. वे तमिल सिनेमा के सबसे जाने-माने प्रोड्यूसर में से एक थे जिनके हैरान करने वाले निधन ने तमिल इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है.
AVM Saravanan Passes Away: तमिल फिल्म जगत की नींव कहे जाने वाले मशहूर फिल्म निर्माता एवीएम सरवनन का निधन हो गया है. गुरुवार की सुबह निर्माता के निधन की पुष्टि हुई. बताया जा रहा है कि 86 साल के निर्माता काफी समय से उम्र संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे और गुरुवार की सुबह उनका निधन हो गया. निर्माता का निधन तमिल फिल्म जगत की बड़ी क्षति है.
फिल्म निर्माता एवीएम सरवनन के निधन के बाद भारतीय फिल्म उद्योग में शोक की लहर है और उन्हें चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने निर्माता एवीएम सरवनन के निधन पर शोक व्यक्त किया है.
गुरुवार को होगा अंतिम संस्कार
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "तमिल फिल्म उद्योग की महानतम हस्तियों में से एक और ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध एवीएम कंपनी के चेहरे एवीएम सरवनन के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ. प्रोडक्शन हाउस एवीएम ने तमिल सिनेमा को नया रूप और आकार देने में मदद की है. एवीएम ने तमिल फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है."
मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि निर्माता ने अपने पिता स्वर्गीय ए.वी.एम. का नाम भी रोशन किया, जिन्हें पूरी दुनिया 'अप्पाची' या 'अविची मयप्पा चेट्टियार' के नाम से पुकारती आई है.
एवीएम सरवनन का रजनीकांत से खास रिश्ता
बता दें कि प्रोडक्शन हाउस एवीएम के तहत तमिल फिल्म 'ओरु रावू', 'पराशक्ति' (जिसे कलैगनार करुणानिधि ने लिखा था), 'शिवाजी: द बॉस', 'नानुम ओरु पेन', 'संसारम अधू मिनसारम', 'कुलदेवम' जैसी हिट फिल्में बनी हैं, जिन्होंने तमिल उद्योग को ऊंचाइयों तक पहुंचाया. रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म 'शिवाजी: द बॉस' को भी इसी कंपनी के बैनर तले बनाया गया था. ये फिल्म हर भाषा में सुपरहिट साबित हुई थी. फिल्म पहले सिर्फ तमिल भाषा में बनाई गई थी, लेकिन फिल्म की सफलता के बाद उसे हिंदी, तेलुगू और अंग्रेजी में भी रिलीज किया गया.
प्रोडक्शन हाउस एवीएम पिछले पांच दशकों से फिल्म निर्माण कर रहा है, और प्रोडक्शन हाउस एवीएम की स्थापना एवीएम सरवनन के पिता एवी मयप्पन ने की थी. आज प्रोडक्शन हाउस ओटीटी फिल्में भी बनाता है. बता दें कि फिल्म निर्माता एवीएम सरवनन का अंतिम संस्कार गुरुवार दोपहर 3:30 बजे किया जाएगा. अंतिम संस्कार से पहले एवीएम स्टूडियो में उनके अंतिम दर्शन रखे गए हैं, जहां परिवार वाले और चाहने वाले उनके चाहने वाले उन्हें आखिरी बार देख सकते हैं. अंतिम दर्शन में राजनेता से लेकर बॉलीवुड जगत की बड़ी हस्तियों के पहुंचने की संभावना है.
