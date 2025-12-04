Advertisement
trendingNow13028903
Hindi Newsबॉलीवुड

लेजेंडरी फिल्ममेकर का निधन, एक दिन पहले ही मनाया था 86th बर्थडे; साउथ सुपरस्टार रजनीकांत से खास रिश्ता

AVM Saravanan Death: सरवनन सूर्य मणि जिन्हें AVM सरवनन के नाम से भी जाना जाता है. वे तमिल सिनेमा के सबसे जाने-माने प्रोड्यूसर में से एक थे जिनके हैरान करने वाले निधन ने तमिल इंडस्ट्री को झकझोर कर  रख दिया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 03:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लेजेंडरी फिल्ममेकर का निधन, एक दिन पहले ही मनाया था 86th बर्थडे; साउथ सुपरस्टार रजनीकांत से खास रिश्ता

AVM Saravanan Passes Away: तमिल फिल्म जगत की नींव कहे जाने वाले मशहूर फिल्म निर्माता एवीएम सरवनन का निधन हो गया है. गुरुवार की सुबह निर्माता के निधन की पुष्टि हुई.  बताया जा रहा है कि 86 साल के निर्माता काफी समय से उम्र संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे और गुरुवार की सुबह उनका निधन हो गया. निर्माता का निधन तमिल फिल्म जगत की बड़ी क्षति है.

फिल्म निर्माता एवीएम सरवनन के निधन के बाद भारतीय फिल्म उद्योग में शोक की लहर है और उन्हें चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने निर्माता एवीएम सरवनन के निधन पर शोक व्यक्त किया है. 

ये भी पढ़ें: 30 साल पहले आई क्लासिक रोमांटिक फिल्म, जिसके सभी गानों ने तोड़ दिया था रिकॉर्ड; फिर सिनेमाघरों में शानदार वापसी को तैयार

Add Zee News as a Preferred Source

गुरुवार को होगा अंतिम संस्कार

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "तमिल फिल्म उद्योग की महानतम हस्तियों में से एक और ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध एवीएम कंपनी के चेहरे एवीएम सरवनन के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ. प्रोडक्शन हाउस एवीएम ने तमिल सिनेमा को नया रूप और आकार देने में मदद की है. एवीएम ने तमिल फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है."

मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि निर्माता ने अपने पिता स्वर्गीय ए.वी.एम. का नाम भी रोशन किया, जिन्हें पूरी दुनिया 'अप्पाची' या 'अविची मयप्पा चेट्टियार' के नाम से पुकारती आई है.

 एवीएम सरवनन का रजनीकांत से खास रिश्ता

बता दें कि प्रोडक्शन हाउस एवीएम के तहत तमिल फिल्म 'ओरु रावू', 'पराशक्ति' (जिसे कलैगनार करुणानिधि ने लिखा था), 'शिवाजी: द बॉस', 'नानुम ओरु पेन', 'संसारम अधू मिनसारम', 'कुलदेवम' जैसी हिट फिल्में बनी हैं, जिन्होंने तमिल उद्योग को ऊंचाइयों तक पहुंचाया. रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म 'शिवाजी: द बॉस' को भी इसी कंपनी के बैनर तले बनाया गया था. ये फिल्म हर भाषा में सुपरहिट साबित हुई थी. फिल्म पहले सिर्फ तमिल भाषा में बनाई गई थी, लेकिन फिल्म की सफलता के बाद उसे हिंदी, तेलुगू और अंग्रेजी में भी रिलीज किया गया.

यह भी पढ़ें: 45 की उम्र में करीना कपूर ने कतर में बिखेरीं अदाएं, नए लुक ने फिर जीता फैंस का दिल; बोले-'क्वीन'

प्रोडक्शन हाउस एवीएम पिछले पांच दशकों से फिल्म निर्माण कर रहा है, और प्रोडक्शन हाउस एवीएम की स्थापना एवीएम सरवनन के पिता एवी मयप्पन ने की थी. आज प्रोडक्शन हाउस ओटीटी फिल्में भी बनाता है. बता दें कि फिल्म निर्माता एवीएम सरवनन का अंतिम संस्कार गुरुवार दोपहर 3:30 बजे किया जाएगा. अंतिम संस्कार से पहले एवीएम स्टूडियो में उनके अंतिम दर्शन रखे गए हैं, जहां परिवार वाले और चाहने वाले उनके चाहने वाले उन्हें आखिरी बार देख सकते हैं. अंतिम दर्शन में राजनेता से लेकर बॉलीवुड जगत की बड़ी हस्तियों के पहुंचने की संभावना है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

AVM Saravanan

Trending news

भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? अमेरिका बाज की तरह रखे नजर
putin modi
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? अमेरिका बाज की तरह रखे नजर
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
mumbai air pollution
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
Mallikarjun Kharge
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
rule 267
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
IndiGo Emergency Landing
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
Vladimir Putin
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा
Putin
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा