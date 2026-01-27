Advertisement
ए आर रहमान के कम्युनल बयान पर बहस जारी, वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने भी कर दी टिप्पणी, बोलीं- ‘तो फिर किस पर…’

ऑस्कर विनर कंपोजर ए आर रहमान पिछले कई दिनों से अपने कम्युनल बयान को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इस बयान को लेकर उन्हें बुरी तरह से इंटरनेट पर ट्रोल कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी. रहमान के इस बयान को लेकर इंडस्ट्री में कई लोगों ने अपनी टिप्पणी दी, जिसमें अब दिग्गज कलाकार वहीदा रहमान भी शामिल हो गई हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 27, 2026, 06:35 AM IST
ऑस्कर विनर कंपोजर ए आर रहमान ने हाल ही में 8 साल से इंडस्ट्री में काम ना मिलने को लेकर अपनी राय दी थी. इस बातचीत के दौरान उन्होंने इंडस्ट्री में किए जा रहे कम्युनल भेदभाव पर टिप्पणी की थी, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. रहमान के करोड़ों चहाने वालों को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया गया. जिसपर इंडस्ट्री के कई लोगों ने कंपोजर का साथ दिया, तो कई उनके बयान को लेकर अलग प्रतिक्रिया दी. वहीं अब रहमान के इस कम्युनल रीमार्क को लेकर वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने बात करते हुए कहा, ‘हां मैं इस बयान के बारे में पढ़ती रहती हूं…’ खबर अभी  अपडेट की जा रही है. 

 

