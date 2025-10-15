Advertisement
trendingNow12962743
Hindi Newsबॉलीवुड

पंकज धीर के बाद एक और सितारे की मौत, नहीं रहीं मशहूर डांसर मधुमती, 87 साल की उम्र में तोड़ा दम, अक्षय कुमार का छलका दर्द

पंकज धीर के निधन के बाद एक और शॉकिंग खबर है.बॉलीवुड के लिए एक और महान अदाकारा और डांसर मधुमती का निधन हो गया है. ये 87 साल की थीं. इनके निधन की खबर से हर कोई सदमे में है. कई सितारों ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 15, 2025, 04:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मधुमती का निधन
मधुमती का निधन

Actress Madhumati Died: पंकज धीर के निधन की खबर के बाद बॉलीवुड से एक और दिल तोड़ने वाली खबर है. अपने डांस से लोगों के दिलों को धड़काने वाली मशहूर बॉलीवुड डांसर और एक्ट्रेस मधुमती अब इस दुनिया में नहीं रहीं. एक्ट्रेस की मौत के निधन की पुष्टि विंदू दारा सिंह ने अपने पोस्ट में की. 

विंदू का पोस्ट

विंदू दारा सिंह ने मधुमती की फोटो शेयर कर भारी दिल से पोस्ट लिखा. एक्टर ने लिखा- 'हमारी शिक्षिका और गाइड मधुमती जी रेस्ट इन पीस. एक ऐसी शख्स जो हमेशा खुश रहती और लोगों को प्यार देतीं. कई लोगों ने आपसे डांसिंग सीखी है.'

Add Zee News as a Preferred Source

 

मेरी पहली गुरु

खिलाड़ी कुमार ने मधुमती के साथ अपनी कई पुरानी फोटोज शेयर की हैं. इसके साथ ही दिल तोड़ने वाला पोस्ट लिखा. एक्टर ने लिखा- 'मेरी पहली गुरु. मुझे आज डांस के बारे में जो कुछ भी पता है वो सब आपकी वजह से ही मधुमती जी. आपकी अदा और एक्सप्रेशन में आपकी याद हमेशा साथ रहेगी. ओम शांति.'

 

 

 

ट्रेंड डांसर
1938 में महाराष्ट्र में जन्मीं मधुमती ने अपने करियर की शुरुआत 1957 फिल्म से की थी. हालांकि ये मराठी फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई. मधुमती को बचपन से ही डांस का शौक था. ये भरत नाट्यम, कथक, मनीपुरी और कथककली डांस में ट्रेंड थी. इसके साथ ही फिल्मों के गानों पर भी बेहतरीन डांस करती थीं.

नहीं रहे ‘महाभारत’ के कर्ण... 68 की उम्र में ली आखिरी सांस, ‘चंद्रकांता’ से मिली थी सबसे ज्यादा पहचान

 

19 साल में की शादी

मधुमती ने दीपक मनोहर के शादी की थी. दीपक एक नामचीन डांसर थे. जब मधुमती ने दीपक से शादी की थी तो उनकी उम्र 19 साल थी. वो उम्र में मुधमती से काफी ज्यादा बड़े थे और उनके चार बच्चे थे. इनकी पहली बीवी की मौत काफी जल्दी हो गई थी. लिहाजा, मधुमती उनकी दूसरी बीवी बनीं. मधुमती की मां दीपक को पसंद तो करती थीं लेकिन दोनों के उम्र के फासले को देखकर शादी के लिए तैयार नहीं थीं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Madhumati

Trending news

जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
Kalinga War History
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
Jammu-Kashmir News
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
Cough Syrup
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता