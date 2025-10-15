पंकज धीर के बाद एक और सितारे की मौत, नहीं रहीं मशहूर डांसर मधुमती, 87 साल की उम्र में तोड़ा दम, अक्षय कुमार का छलका दर्द

Actress Madhumati Died: पंकज धीर के निधन की खबर के बाद बॉलीवुड से एक और दिल तोड़ने वाली खबर है. अपने डांस से लोगों के दिलों को धड़काने वाली मशहूर बॉलीवुड डांसर और एक्ट्रेस मधुमती अब इस दुनिया में नहीं रहीं. एक्ट्रेस की मौत के निधन की पुष्टि विंदू दारा सिंह ने अपने पोस्ट में की.

विंदू का पोस्ट

विंदू दारा सिंह ने मधुमती की फोटो शेयर कर भारी दिल से पोस्ट लिखा. एक्टर ने लिखा- 'हमारी शिक्षिका और गाइड मधुमती जी रेस्ट इन पीस. एक ऐसी शख्स जो हमेशा खुश रहती और लोगों को प्यार देतीं. कई लोगों ने आपसे डांसिंग सीखी है.'

Rest in peace our teacher and guide #Madhumati ji. A beautiful life led filled with love and blessings from so many of us who learnt dancing from this legend pic.twitter.com/eRRZ3W1LOx — Vindu Dara Singh (@RealVinduSingh) October 15, 2025

मेरी पहली गुरु

खिलाड़ी कुमार ने मधुमती के साथ अपनी कई पुरानी फोटोज शेयर की हैं. इसके साथ ही दिल तोड़ने वाला पोस्ट लिखा. एक्टर ने लिखा- 'मेरी पहली गुरु. मुझे आज डांस के बारे में जो कुछ भी पता है वो सब आपकी वजह से ही मधुमती जी. आपकी अदा और एक्सप्रेशन में आपकी याद हमेशा साथ रहेगी. ओम शांति.'

My first and forever guru. Everything I know about dance, I learnt at your feet, Madhumati ji. Har ada, har expression mein aapki yaad hamesha saath rahegi. Om Shanti pic.twitter.com/Vo288LSMRZ — Akshay Kumar (@akshaykumar) October 15, 2025

ट्रेंड डांसर

1938 में महाराष्ट्र में जन्मीं मधुमती ने अपने करियर की शुरुआत 1957 फिल्म से की थी. हालांकि ये मराठी फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई. मधुमती को बचपन से ही डांस का शौक था. ये भरत नाट्यम, कथक, मनीपुरी और कथककली डांस में ट्रेंड थी. इसके साथ ही फिल्मों के गानों पर भी बेहतरीन डांस करती थीं.

19 साल में की शादी

मधुमती ने दीपक मनोहर के शादी की थी. दीपक एक नामचीन डांसर थे. जब मधुमती ने दीपक से शादी की थी तो उनकी उम्र 19 साल थी. वो उम्र में मुधमती से काफी ज्यादा बड़े थे और उनके चार बच्चे थे. इनकी पहली बीवी की मौत काफी जल्दी हो गई थी. लिहाजा, मधुमती उनकी दूसरी बीवी बनीं. मधुमती की मां दीपक को पसंद तो करती थीं लेकिन दोनों के उम्र के फासले को देखकर शादी के लिए तैयार नहीं थीं.