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एक्टिंग छोड़ चुकी थीं सलमान खान की ‘मां’ हेलन? फिर इस डायरेक्टर के कहने पर किया कमबैक; क्राइम-ड्रामा सीरीज में निभा रहीं दमदार रोल

Helen Bollywood Comeback: हिंदी सिनेमा की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस हेलन 87 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में वापसी कर चुकी हैं. वे डायरेक्टर अभिनय देव की क्राइम-ड्रामा सीरीज ‘ब्राउन’ में एक दमदार रोल में नजर आ रही हैं. सालों बाद उन्हें स्क्रीन पर देखना फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 18, 2026, 05:52 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:52 AM IST
एक्टिंग छोड़ चुकी थीं सलमान खान की ‘मां’ हेलन? फिर इस डायरेक्टर के कहने पर किया कमबैक; क्राइम-ड्रामा सीरीज में निभा रहीं दमदार रोल
Image Credit: Helen Bollywood Comeback

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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