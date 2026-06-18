Helen Bollywood Comeback: हेलन हिंदी सिनेमा का एक ऐसा चमकता सितारा हैं, जिन्होंने अपने डांस और बेहतरीन अंदाज से सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया. 50 और 60 के दशक में फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स को एक नया मुकाम देने का श्रेय उन्हीं को जाता है. हालांकि, जैसे-जैसे वक्त बीता, उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गईं. उनके फैंस लंबे समय से उनकी वापसी की राह देख रहे थे. अब 87 साल की उम्र में उनका फिर से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना किसी चमत्कार जैसा है.
डायरेक्टर अभिनय देव हमेशा कुछ अलग और नया करने के लिए जाने जाते हैं. इन दिनों उनकी एक नई वेब क्राइम-ड्रामा सीरीज ‘ब्राउन’ ओटीटी पर छाई हुई है. इस सीरीज के लिए उनके मन में बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस हेलन का नाम आया. शुरू में अभिनय को थोड़ा डर लग रहा था कि हेलन इस उम्र में काम करने के लिए राजी होंगी या नहीं. लेकिन उन्होंने हौसला बनाए रखा और हेलन से मिलकर उन्हें सीरीज की कहानी सुनाई. अभिनय का मानना था कि इस दमदार किरदार को हेलन जैसी सीनियर एक्ट्रेस ही बखूबी निभा सकती हैं.
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