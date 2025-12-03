Advertisement
51 साल पुरानी वो फिल्म, जिस पर इस सुपरस्टार ने लगाया था मोटा पैसा, हिट होते-होते कहलाई डिजास्टर

वेटरन एक्टर देवानंद को लेकर निर्माता शेखर कपूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में शेखर ने बताया कि फिल्म के फ्लॉप होने के बाद दिग्गज एक्टर का हाल कैसा था.

Dec 03, 2025
Shekhar Kapur on Dev Anand Flop Film: देवांनद आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और फिल्मों के सुपरहिट गाने आज भी लोग गुनगुनाते नजर आते हैं. इन्होंने न सिर्फ पर्दे पर अपनी एक्टिंग और खूबसूरत चेहरे से दर्शकों का दिल जीता, बल्कि अपनी पीढ़ी के युवाओं को एक्टिंग करने के लिए भी इंस्पायर किया. बेहतरीन एक्टिंग के अलावा देवानंद फैंस के बीच अपने फैशन के लिए भी जाने जाते थे. उनके भांजे शेखर कपूर ने दिवंगत मामा को याद करते हुए एक किस्सा शेयर किया.

लगा दिया था मोटा पैसा

फिल्म निर्माता और एक्टर शेखर कपूर सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया. इन्होंने लिखा-  'साल 1974 में देवानंद की फिल्म 'इश्क इश्क इश्क' रिलीज हुई थी. इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक खुद देवानंद थे. उन्होंने अपनी कमाई का बहुत सारा हिस्सा इस फिल्म में लगा दिया था. रिलीज के समय बहुत फोन आए कि फिल्म बहुत अच्छी है और सभी को पसंद आ रही है. यह सुनकर देवानंद बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ ही दिनों में तस्वीर बदल गई. धीरे-धीरे देवानंद के हाव-भाव फीके पड़ने लगे क्योंकि फिल्म को देखने के लिए दर्शक सिनेमाघर नहीं पहुंच रहे थे. फिल्म को बिना पूरे देखे ही दर्शक सिनेमाघर छोड़कर जाने लगे.'

53 साल पुरानी वो पहली फिल्म, जिसमें कपूर खानदान के चिराग ने किए वो सीन...जो उस वक्त थे पाप, मूवी पर भारत में लगा था बैन

 

फिल्म निकली डिजास्टर

 शेखर कपूर ने लिखा- 'जैसे ही मेरे मामा देवानंद को एहसास हुआ कि उनकी पसंदीदा फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई है, बल्कि उन्होंने अपनी काफी कमाई भी गंवा दी है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि फिल्म डिजास्टर है, वह उठे और वाशरूम चले गए. मुझे लगा कि उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, लेकिन वाशरूम से निकलते ही उनके चेहरे पर चमक थी, वह नई फिल्म और कहानी के साथ एक बार फिर तैयार थे. अब उनका निधन हो चुका है, लेकिन उन्होंने मुझे जो सबक सिखाया, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा. किसी भी परिस्थिति को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए.' फिल्म 'इश्क इश्क इश्क' में शेखर कपूर ने छोटा सा रोल प्ले किया था. भले ही फिल्म पर्दे पर पिट गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी.

 

इनपुट- एजेंसी

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

