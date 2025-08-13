फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका, कैंसर से जंग हारी ये दिग्गज अदाकारा, 100 से ज्यादा फिल्मों में किया काम
Basanti Chatterjee Passes Away: हाल ही में एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री से एक दुख खबर सामने आ रही हैं, जिसने सभी को दुखी कर दिया है. जहां एक फेमस दिग्गज अदाकारा कैंसर से जंग में अपनी जिंदगी हार बैठीं. उन्होंने अपने लंबे करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में अपने दमदार अभिनय को लोहा मनवाया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 13, 2025, 11:10 AM IST
Basanti Chatterjee Passes Away: एक बार फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही हैं. जहां बंगाली सिनेमा की मशहूर दिग्गज एक्ट्रेस बसंती चटर्जी का कोलकाता में निधन हो गया. वे 88 साल की थीं और लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं. हाल के महीनों में उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी. बसंती चटर्जी का नाम बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में काफी सम्मान से लिया जाता है. वे पिछले 50 सालों से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव थीं. 

अपने बेहतरीन करियर के दौरान उन्होंने अपने अभिनय से कई पीढ़ियों को इंप्रेस किया और फिल्मों के सुनहरे दौर की अपनी बड़ी पहचान बनीं. इतने लंबे करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट में 'ठगिनी', 'मंजरी ओपेरा' और 'आलो' शामिल हैं. फिल्मों के साथ-साथ उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काफी काम किया. उन्होंने 'भूतु', 'बोरॉन' और 'दुर्गा दुर्गेश्वरी' जैसे दमदार शोज में भी काम किया है. 

नहीं रहीं दिग्गज अदाकारा 

उनकी आखिरा टीवी शो 'गीता एलएलबी' में था, लेकिन शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई. बसंती चटर्जी का अभिनय सफर रंगमंच से शुरू हुआ था. शुरुआती दिनों में वे लगातार स्टेज पर परफॉर्म किया कतती थीं. थिएटर से मिली ट्रेनिंग ने उनके अभिनय को गहराई दी और उन्हें पर्दे पर अलग पहचान दिलाई. उनके डायलॉग बोलने का अंदाज, आंखों की गहराई और इमोशंस को सजीव करने की कला बेहद खास थी.

बीमारी में भी करती रहीं काम  

उन्होंने अक्सर मां, दादी और संघर्ष करती महिला के किरदार निभाए, जिन्हें दर्शकों ने हमेशा याद रखा. बीमारी के बावजूद बसंती चटर्जी ने कभी अपने काम से दूरी नहीं बनाई. कैंसर के इलाज के दौरान उन्होंने कई महीने अस्पताल के आईसीसीयू में बिताए. बाद में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें घर लाया गया, जहां प्रफोशनल नर्सों की देखरेख में उनका इलाज चला. हालत नाज़ुक होने पर भी उन्होंने आखिरी समय तक अभिनय से जुड़ाव बनाए रखा. 

बंगाली फिल्म जगत में पसरा शोक

ये उनकी कला के लिए समर्पण और जुनून को दिखाता है. उनके निधन से बंगाली फिल्म जगत में शोक की लहर दौड गई है. एक्टर भास्वर चटर्जी ने कहा, 'वे लंबे समय से बीमारी से लड़ रही थीं, लेकिन उनका अभिनय हमेशा बेमिसाल रहेगा'. फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को लोग आज भी याद करते हैं. बसंती चटर्जी न केवल एक बेहतरीन कलाकार थीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी थीं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी.

Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

