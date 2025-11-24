Advertisement
Dharmendra Vs Hema Malini Net Worth: कौन ज्यादा अमीर, जानें कितनी थी ही-मैन की नेटवर्थ?

Dharmendra VS Hema Malini Net Worth: हिंदी फिल्म सिनेमा की दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र को ब्रिंदिंग प्रॉब्लम के चलते कल यानी की 10 नवंबर को मुंबई ब्रीच अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिसके बाद आज 24 नवंबर को उनका निधन हो गया. आइए जानते हैं की धर्मेंद्र और हेमा मालिनी में से किसकी नेटवर्थ ज्यादा है?

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 24, 2025, 03:49 PM IST
Dharmendra Vs Hema Malini Net Worth: कौन ज्यादा अमीर, जानें कितनी थी ही-मैन की नेटवर्थ?

ब्लैकमेल, शोले, एक महल सपनों का, ड्रीम गर्ल, आजाद और मेरा करम मेरा धरम जैसी फिल्मों से हिंदी फिल्म सिनेमा का इतिहास रचने वाले एक्टर धर्मेंद्र की फिल्म 'इक्कीस' जल्द ही रिलीज होने वाली है. वहीं आज सुबह ही उनकी इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें वो एक भावुक पिता का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं. धर्मेंद्र में 80 से 90 के दशक में अपनी जबरदस्त एक्टिंग और दमदार पर्सनैलिटी के चलते बॉलीवुड में अपनी धाक जमा दी. वहीं ही-मैन के स्टारडम का जलवा कुछ ऐसा था कि एक ही साल में 9 सुपरहिट फिल्में देने वाले वो पहले एक्टर बन गए थे.धर्मेंद्र ने अपने पूरे फिल्मी करियर में अब तक लगभग 300 से ज्यादा फिल्में की थीं, जिससे उन्होंने करोड़ों की नेटवर्थ खड़ी की थी.

 

धर्मेंद्र नेट वर्थ
धर्मेंद्र ने अपने पूरे करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थीं, जिससे उन्होंने अच्छा-खासा पैसा कमाया था और उसे इन्वेस्ट किया, जिसमें रियल स्टेट, कलनरी, हॉस्पिटल फील्ड में निवेश, मुंबई में 17 करोड़ की प्रॉपर्टी और रेस्टोरेंट बिजनेस शामिल हैं. वहीं बात करें एक्टर की नेटवर्थ की तो वो लगभग 335 करोड़ रुपए थी, जिसमें सिर्फ उनकी ही कमाई शामिल है और हेमा ने अपनी एक अलग नेटवर्थ खड़ा की है. 

हेमा मालिनी की नेटवर्थ
एक्ट्रेस हेमा मालिनी हिंदी सिनेमा का वो नाम हैं, जिनकी मौजूदगी से फिल्में हिट हो जाया करती हैं. धर्मेंद्र की तरह हेमा भी करोड़ों की मालकिन है और साल 2024 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 129 करोड़ रुपए है.

 

 

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

Dharmendra Deathdharmendra networthhema malini networth

