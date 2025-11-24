Ikkis Poster New Poster Out: 21 की जंग, पिता की उम्मीद… ‘इक्कीस’ के पोस्टर में भावुक दिखे धर्मेंद्र , ही-मैन को देख इमोशनल हुए फैंस!

Film Ikkis Dharmendra Poster Out: धर्मेंद्र की हेल्थ में सुधार आने के बाद फिल्म ‘इक्कीस’ की टीम ने एक्टर के किरदार की झलक को उजागर कर दिया है. मेकर्स ने एक नहीं बल्कि दो पोस्टर रिलीज किए हैं, जिसमें ही-मैन को देखकर फैंस इमोशनल हो गए हैं. आइए देखें
Film Ikkis Dharmendra Poster Out: बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र की बीते दिनों तबियत खराब हो गई थी, जिससे उनके फैंस काफी परेशान थे. मगर ही-मैन की हेल्थ में सुधार आने के बाद उनके चाहने वालों ने चैन की सांस ली है. इसी बीच सुपरस्टार की अपकमिंग फिल्म ‘इक्कीस’ से उनका नया पोस्टर मेकर्स द्वारा शेयर किया गया है, जो कि मिनटों में वायरल हो गया है. वहीं एक पोस्टर में सुपरस्टार धर्मेंद्र सीरियस लुक में नजर आ रहे हैं, जिसके साथ कैप्शन में लिखा है कि, ‘पिता बेटों को पालते हैं. महान लोग देश को पालते हैं.’ ही-मैन इस फिल्म में एक 21 साल के अमर जवान के पिता के रूप में एक एक इमोशनल किरदार को निभाते हुए दिखाई देंगे.
फिल्म के बारे में
धर्मेंद्र की फिल्म ‘इक्कीस’ में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्तय नंदा मुख्य भुमिका निभाते हुए दिखाई देंगे. वहीं इस फिल्म में बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर जयदीप अहलावत भी अहम भूमिका में नजर आएंगे. इस फिल्म का ट्रेलर पिछले महीने की 29 तारीख को रिलीज किया गया था, जिसमें परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के साहस और बलिदान की एक झलक को दिखाया गया था.
कब होगी फिल्म रिलीज?
आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के नाती अगस्तय नंदा फिल्म इक्कीस से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं. वहीं इस फिल्म में अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी नजर आएंगी और उनकी भी ये डेब्यू फिल्म है. धर्मेंद्र की ये फिल्म इस साल 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
