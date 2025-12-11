धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में इमोशनल हुईं हेमा मालिनी और ईशा, दूर-दूर तक नहीं दिखे सनी देओल और बॉबी, Inside PHOTOS

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था. मुंबई में प्रेयर मीट रखने के बाद हेमा मालिनी और उनके बच्चों ने दिवंगत एक्टर के लिए दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटनेशनल सेंटर में प्रार्थना सभा रखी. जिसमें हेमा मालिनी की दोनों बेटियां ईशा और अहाना दिखीं.
Dharmendra Prayer Meet Delhi: ही-मैन धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था. मुंबई में प्रेयर मीट रखने के बाद हेमा मालिनी और उनके बच्चों ने दिवंगत एक्टर के लिए दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटनेशनल सेंटर में प्रार्थना सभा रखी. जिसमें हेमा मालिनी की दोनों बेटियां ईशा और अहाना दिखीं. इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह एक्टर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. जिसका इनसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
नहीं दिखे सनी और बॉबी
खास बात है कि इस दिल्ली में आयोजित इस प्रेयर मीट में धर्मेंद्र की पहली वाइफ प्रकाश कौर के दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल सहित पोता करण देओल भी शामिल नहीं हुए. हालांकि इस प्रार्थना सभा में ईशा देओल के एक्स हसबैंड भरत तख्तानी और अहाना के पति वैभव वोहरा नजर आए.
अमित शाह ने दी श्रंद्धाजलि
इस प्रार्थना सभा में गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो सामने आया. जिसमें वो वेटरन एक्टर की फोटो पर फूल चढ़ाते हुए नजर आए. इसके साथ ही निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव और बीजेपी प्रसिडेंट जेपी नड्डा सहित कई नेता शरीक हुए.
ईशा देओल हुईं इमोशनल
प्रेयर मीट के दौरान ईशा देओल व्हाइट सूट में पिता की फोटो पर फूल चढ़ाते हुए भावुक नजर आईं. वहीं हेमा मालिनी भी काफी मायूस दिखीं. दोनों के चेहरे पर धर्मेंद्र के जाने का दुख साफ नजर आया. इस मौके पर धर्मेंद्र की अलग-अलग फिल्मों की तस्वीरें और फैमिली से जुड़ी खास मोमेंट्स की एक प्रदर्शनी लगाई गई. इस मौके पर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने दिल छू लेने वाली स्पीच दी. जिसने हर किसी की आंखों को नम कर दिया.
24 नवंबर को हुआ था निधन
धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में हुआ. इसी 8 दिसंबर को उनकी 90वीं बर्थ एनिवर्सरी थी. इस मौके पर धर्मेंद्र के दोनों बेटों सनी और बॉबी ने फैंस के लिए धर्मेंद्र के बंगले के बाहर जुहू में एक कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान दोनों भाइयों ने फैंस से बात की. जिसके कई वीडियो और फोटोज अब सामने आ रहे हैं.
