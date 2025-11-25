बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के ऐसे अचानक हुए निधन ने देशभर को हिलाकर रख दिया है. इसी महीने तबीयत खराब होने के बाद धर्मेंद्र को उनके परिवार ने अस्पताल में भर्ती कराया था. कुछ दिन बाद हालत में सुधार आने के बाद उन्हें घर वापस भेज दिया गया था. सभी दुआएं कर रहे थे कि धर्मेंद्र जल्दी ठीक हो जाएं, मगर दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया.

फिल्म इंडस्ट्री को लगा काफी गहरा सदमा

एक्टर धर्मेंद्र के निधन से फिल्म इंडस्ट्री को काफी गहरा सदमा लगा है. उनके परिवार ने इस पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है. 24 नवंबर को एक्टर के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन, समेत कई बड़े सितारे शामिल हुए थे. सोशल मीडिया के जरिए भी कई सितारों ने धर्मेंद्र को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी थी. इस दौरान निकितन ने बताया कि जब धरम पाजी अस्पताल में भर्ती थे, तब उन्होंने उनकी मां अनीता धीर से बात की थी.

निकितन धीर ने शेयर की पोस्ट

निकितन ने अपने दिवंगत पिता पंकज धीर के साथ धर्मेंद्र की पुरानी तस्वीरें शेयर की. तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा 'मेरे पापा और मैं अक्सर ये चर्चा करते थे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे सफल हीरो कौन है. पापा बिना पलक झपकाए कहते धर्म अंकल और हमेशा जोड़ते कि सबसे मर्दाना, सबसे हैंडसम, सबसे हंबल और सोने जैसे दिल वाला इंसान. एकदम ओरिजिनल..धर्म अंकल.'

फोन पर क्या बोले धर्मेंद्र

निकितन धीर ने पोस्ट में आगे लिखा 'जब पापा गुजर गए, तब धर्म अंकल ने आईसीयू से मेरी मम्मी को फोन किया था और अपना प्यार और संवेदना जताई. उन्होंने मम्मी से कहा था कि वे जल्दी घर लौट आएंगे, चिंता न करें. उनका जाना बहुत व्यक्तिगत नुकसान जैसा लग रहा है. हम उनके आगोश में बड़े हुए. उनसे सिर्फ प्यार और आशीर्वाद ही मिला. हमेशा वो मुस्कान जो पूरे कमरे को रौशन कर देती थी. हाथ हमेशा उठा तो हमें आशीर्वाद देने के लिए.'

निकितन धीर ने पोस्ट में अंत में लिखा 'सिनेमा को दिए आपके अनमोल योगदान के लिए शुक्रिया. हमारे बचपन को खुशियों से भरने के लिए शुक्रिया. हमें यह दिखाने के लिए शुक्रिया कि एक मर्द क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए. आपके जाने से जो खालीपन बना है, उसे कोई नहीं भर सकता. कभी कोई दूसरा धर्मेंद्र नहीं होगा. पूरे परिवार को मेरी गहरी संवेदना. हमेशा सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान.'