बॉलीवुड

धर्मेंद्र की अस्थियों का हरिद्वार में विसर्जन, सनी-बॉबी ने नम आंखों से दी विदाई, पपाराजी पर भड़के बेटे, कहा- 'कितने पैसे चाहिए तुझे....'

Dharmendra Asthi Visarjan: बॉलीवुड के दिवंगत दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद से पूरा देओल परिवार शोक में हैं. पिता की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल अपने परिवार के साथ उत्तराखंड के हरिद्वार में पहुंचे और गंगा में ही-मैन की अस्थियों को विसर्जित करके उन्हें अंतिम विदाई दी. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 03, 2025, 03:44 PM IST
धर्मेंद्र की अस्थियों का विसर्जन
धर्मेंद्र की अस्थियों का विसर्जन

Dharmendra Ashes: बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया था. उनके निधन की खबर सुनने के बाद इंडस्ट्री और फैंस को काफी झटका लगा था. परिवार ने उनकी इच्छा अनुसार बिना किसी शोर-शराबे के अंतिम संस्कार किया. एक्टर के निधन के 9 दिन बाद बुधवार को देओल परिवार उनकी अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचा. उन्हें अंतिम विदाई देते हुए उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की. इस दौरान सनी और बॉबी दोनों मौजूद रहे.

बुधवार को हुआ अस्थियों का विसर्जन
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की अस्थियों को बुधवार करीब 11 बजे के आसपास हरिद्वार की गंगा में वैदिक रीति-रिवाज के मुताबिक विसर्जन किया गया. इस मौके पर देओल परिवार के सदस्य उपस्थित रहे. अंतिम संस्कार की तरह इस पवित्र कार्यक्रम को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया, जिसमें परिवार के सदस्यों ने ही भाग लिया. 

सनी-बॉबी परिवार संग पहुंचे हरिद्वार
जानकारी के मुताबिक, धर्मेंद्र के बेटे और सुपरस्टार सनी देओल और बॉबी देओल दोनों अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे थे. देओल परिवार ने शहर के निजी होटल के घाट को चुना और वहीं पर सादगी के साथ धर्मेंद्र की अस्थियों का विसर्जन किया. इस पूरे कार्यक्रम को मीडिया की नजरों से दूर रखने की विशेष कोशिश की गई. परिवार बुधवार 3 दिसंबर को सुबह करीब 11 बजे हरिद्वार के श्रवण नाथ नगर स्थित पीलीभीत हाउस के घाट पर पहुंचा. पंडितों की उपस्थिति में धार्मिक संस्कारों के अनुरूप अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गईं. 

'पैसे चाहिए तेरे को...'
सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है, वो हरिद्वार हर की पौड़ी की बताई जा रही है. इसमें सनी देओल पपाराजी पर भड़कते नजर आ रहे हैं. कहा जा रहा है कि जब धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित हो रही थीं, तो वहां पपाराजी पहुंच गए और कैप्चर करने लगे. पपाराजी को देख सनी देओल काफी भड़क गए और उनके पास गुस्से में पहुंचे और उनका कैमरा छीन लिया. इसके साथ ही गुस्से में कहा कि क्या आप लोगों ने शर्म बेच खाई है? पैसे चाहिए तेरे को? कितने पैसे चाहिए?

मीडिया से बनाई रखी दूरी
बता दें कि देओल परिवार की इच्छा थी कि यह एक निजी और शांतिपूर्ण क्षण बना रहे, इसलिए मीडिया को इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई और घाट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए. अस्थियां विसर्जन के बाद देओल परिवार सीधे होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया. संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को मुंबई में 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी. 

