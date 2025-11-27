Advertisement
trendingNow13020669
Hindi Newsबॉलीवुड

'2-3 दिन पहले ही हो गया था निधन', धर्मेंद्र को लेकर 47 साल की हसीना ने किया ऐसा कमेंट, भड़के यूजर्स- 'कितनी बेशर्म हो....'

Dharmendra Latest News: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके फैंस काफी दुखी हैं. देओल फैमिली ने धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन फैंस को नहीं करवाए थे. अब एक्ट्रेस ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है. अब 47 साल की हसीना ने देओल परिवार से कई सवाल पूछे हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 27, 2025, 07:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धर्मेंद्र के निधन को लेकर एक्ट्रेस ने किया ऐसा कमेंट
धर्मेंद्र के निधन को लेकर एक्ट्रेस ने किया ऐसा कमेंट

Dharmendra Latest News: बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने बीते 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर के निधन से पूरा देश गम में डूबा हुआ है. इसी बीच एक्ट्रेस राखी सावंत ने उन्हें लेकर एक ऐसा कमेंट किया है, जिसे देख यूजर्स भी भड़क गए हैं. लोग राखी सावंत को 'असंवेदनशील' बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए. दरअसल, राखी सावंत को हाल ही में मुंबई के एक इवेंट में देखा गया. यहां जब उन्हें धर्मेंद्र के निधन के बारे में पूछा गया तो राखी ने जो कहा, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. 

'उनका देहांत 2-3 दिन पहले ही हो गया था.'
राखी सावंत ने धर्मेंद्र के निधन को लेकर जो कहा, उसे सुन करोड़ों फैंस का दिल टूट गया और फैंस उन पर भड़कने लगे. राखी ने कहा 'ये जो ड्रामा रचा गया था.. उनका देहांत 2-3 दिन पहले ही हो गया था.' इस जवाब को सुन पपराजी भी हैरान रह गए और उन्होंने पूछा 'कौन बोला आपको?' इसके बाद राखी ने बताया कि 'मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था. मुझे धरम जी सपने में आए थे. मुझे वहां के डॉक्टर्स ने भी बताया था.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'याद में नहीं लगाया गया एक भी फूल'
एक्ट्रेस ने आगे बोला कि उन्हें बहुत दुख पहुंचा है क्योंकि फैंस को धर्मेंद्र की आखिरी झलक भी देखने को नहीं मिली. अंतिम संस्कार के दौरान किसी को भी धर्मेंद्र की झलक देखने तक नहीं मिली. राखी बोली 'मुझे बहुत दुख हुआ कि धर्मेंद्र जी के फैंस को उनसे आखिरी बार मिलने नहीं दिया गाय. वे पूरी दुनिया के सुपरस्टार थे. मेरे हीरो थे.' राखी सावंत के इस स्टेटमेंट से फैंस ने सहमति जताई. राखी ने आगे कहा कि 'जिस तरह से श्रीदेवी और राजेश खन्ना को राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया था, वैसे ही धर्मेंद्र के साथ नहीं किया गया. उनकी याद में एक फूल भी नहीं लगाया गया. हमें नहीं पता देओल परिवार ने ऐसा क्यों किया. लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि वे हमारे हीरो थे और इस सम्मान के हकदार थे. दुनियाभर में उनके लाखों फैंस हैं, जो उन्हें आखिरी बार देखना चाहते थे.'

Add Zee News as a Preferred Source

Dharmendra Prayer Meet Live Update: धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में पहुंची रेखा, वहां हेमा मालिनी के घर के बाहर दिखीं सुनीता आहूजा, देखें VIDEO 

यूजर्स ने सुनाई खरी-खोटी
वहीं कई यूजर्स ने राखी सावंत को खरी-खोटी सुनाई. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा 'सनी देओल से डर बहना.' दूसरे यूजर ने लिखा 'ढाई किलो का हाथ याद है या नहीं, पड़ गया तो उठेगी नहीं, सीधा उठ जाएगी.' तीसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'कितनी बेशर्म हैं.' एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'मत बोल बहन अब बहुत ज्यादा हो गया है.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

DharmendraRakhi Sawant

Trending news

चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
Weather
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
maharashtra news in hindi
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
Assam
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
IIT Delhi
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
political news in hindi
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
Maharashtra
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
BJP
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
Punjab news
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Kashmir white collar terror module
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
Amity University
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश