'2-3 दिन पहले ही हो गया था निधन', धर्मेंद्र को लेकर 47 साल की हसीना ने किया ऐसा कमेंट, भड़के यूजर्स- 'कितनी बेशर्म हो....'

Dharmendra Latest News: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके फैंस काफी दुखी हैं. देओल फैमिली ने धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन फैंस को नहीं करवाए थे. अब एक्ट्रेस ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है. अब 47 साल की हसीना ने देओल परिवार से कई सवाल पूछे हैं.
Dharmendra Latest News: बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने बीते 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर के निधन से पूरा देश गम में डूबा हुआ है. इसी बीच एक्ट्रेस राखी सावंत ने उन्हें लेकर एक ऐसा कमेंट किया है, जिसे देख यूजर्स भी भड़क गए हैं. लोग राखी सावंत को 'असंवेदनशील' बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए. दरअसल, राखी सावंत को हाल ही में मुंबई के एक इवेंट में देखा गया. यहां जब उन्हें धर्मेंद्र के निधन के बारे में पूछा गया तो राखी ने जो कहा, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया.
'उनका देहांत 2-3 दिन पहले ही हो गया था.'
राखी सावंत ने धर्मेंद्र के निधन को लेकर जो कहा, उसे सुन करोड़ों फैंस का दिल टूट गया और फैंस उन पर भड़कने लगे. राखी ने कहा 'ये जो ड्रामा रचा गया था.. उनका देहांत 2-3 दिन पहले ही हो गया था.' इस जवाब को सुन पपराजी भी हैरान रह गए और उन्होंने पूछा 'कौन बोला आपको?' इसके बाद राखी ने बताया कि 'मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था. मुझे धरम जी सपने में आए थे. मुझे वहां के डॉक्टर्स ने भी बताया था.'
'याद में नहीं लगाया गया एक भी फूल'
एक्ट्रेस ने आगे बोला कि उन्हें बहुत दुख पहुंचा है क्योंकि फैंस को धर्मेंद्र की आखिरी झलक भी देखने को नहीं मिली. अंतिम संस्कार के दौरान किसी को भी धर्मेंद्र की झलक देखने तक नहीं मिली. राखी बोली 'मुझे बहुत दुख हुआ कि धर्मेंद्र जी के फैंस को उनसे आखिरी बार मिलने नहीं दिया गाय. वे पूरी दुनिया के सुपरस्टार थे. मेरे हीरो थे.' राखी सावंत के इस स्टेटमेंट से फैंस ने सहमति जताई. राखी ने आगे कहा कि 'जिस तरह से श्रीदेवी और राजेश खन्ना को राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया था, वैसे ही धर्मेंद्र के साथ नहीं किया गया. उनकी याद में एक फूल भी नहीं लगाया गया. हमें नहीं पता देओल परिवार ने ऐसा क्यों किया. लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि वे हमारे हीरो थे और इस सम्मान के हकदार थे. दुनियाभर में उनके लाखों फैंस हैं, जो उन्हें आखिरी बार देखना चाहते थे.'
यूजर्स ने सुनाई खरी-खोटी
वहीं कई यूजर्स ने राखी सावंत को खरी-खोटी सुनाई. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा 'सनी देओल से डर बहना.' दूसरे यूजर ने लिखा 'ढाई किलो का हाथ याद है या नहीं, पड़ गया तो उठेगी नहीं, सीधा उठ जाएगी.' तीसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'कितनी बेशर्म हैं.' एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'मत बोल बहन अब बहुत ज्यादा हो गया है.'
