धर्मेंद्र को परिवार का इमोशनल ट्रिब्यूट… बेटे सनी और बेटी ईशा ने ऐसे किया याद, भतीजे अभय देओल ने भी लिखा, ‘मैं उस पल का इंतजार…’

धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर में से एक थे, जिनकी फैन फ्लोइंग की संख्या करोड़ों में है. आज अगर ही-मैन हमारे बीच होते तो वो अपना 90वां जन्मदिन सेलेब्रिट कर रहे होते. एक्टर के जन्मदिन पर बेटे सनी, बेटी ईशा और परिवार के अन्य सदस्यों ने उन्हें याद कर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें ही-मैन की अनदेखी तस्वीरें और वीडियो हैं. आइए देखें

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 08, 2025, 12:10 PM IST
70 से 90 के दशक में अपनी फिल्मों और दमदार पर्सेनैलिटी से हर किसी को दिवाना बना देने वाले वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का आज 90वां जन्मदिन है. ही-मैन का जन्मदिन 8 दिसंबर को मनाया जाता है और आज इस दिन उनके बेटे सनी और ईशा के साथ-साथ फैमिली के कई लोगों ने एक्टर को याद किया है. सनी देओल ने पिता के जन्मदिन के मौके पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो कि फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में आप धर्मेंद्र की जिंदादिली और आंखों में सुकुन को साफ-साफ महसूस कर सकते हैं. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

सनी देओल ने शेयर किया प्यारा वीडियो
धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘आज मेरे पापा का जन्मदिन है. पापा हमेशा मेरे साथ हैं , मेरे अंदर हैं लव यू पापा. मिस यू.’ ही-मैन इस क्लिप में पहाड़ और प्रकृति को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं इसी दौरान सनी देओल वीडियो शूट करते समय पूंछते हैं कि ‘पापा क्या आपको मजा आ रहा है?’ जिस पर धर्मेंद्र हंसते हुए कहते हैं कि ‘मैं खुद को बहुत ही एंजॉय कर रहा हूं, ये बहुत ही खूबसूरत है.’

 

 

ईशा ने पिता को किया याद
सनी देओल के बाद धर्मेंद्र को उनकी बेटी ईशा देओल ने भी याद करते हुए सोशल मीडिया पर अनदेखी फोटो को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक लंबा इमोशनल कैप्शन लिखा है. ‘हमारा समझौता, सबसे मजबूत रिश्ता. हम हमारी पूरी जिंदगी और उससे भी आगे… हम हमेशा साथ हैं पापा. चाहे आसमान हो या धरती. हम एक है. अभी के लिए मैंने आपको प्यार से, ध्यान से और बहुत कीमती तरीके से अपने दिल में बसा लिया है… इस पूरी जिंदगी के लिए मेरे साथ रहने के लिए.’ एक्ट्रेस ने पिता को याद करते हुए आगे भी बहुत कुछ लिखा है. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abhay Deol (@abhaydeol)

अभय देओल ने शेयर की बचपन की तस्वीर 
सनी और ईशा देओल के बाद उनके कजिन ब्रादर और एक्टर अभय देओल ने भी धर्मेंद्र के साथ बचपन की एक याद शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि ‘शायद 1985 या 86 की बात होगी. मुझे अभी-अभी डांटा गया था इसलिए मैं परेशान था. उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपने पास बैठाया और कहा ‘लाइट देखो’ और फोटोग्राफर से ये फोटो क्लिक करने को कहा. मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब मेरा समय आएगा. जब मैं ये शब्द उन्हें फिर से कहते हुए सुनूंगा. आज उनका जन्मदिन था.’

