धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर आउट, गौरवशाली पिता के किरदार में नजर आए ही-मैन; अरुण खेत्रपाल बने अगस्त्य नंदा को देख रोंगटे हुए खड़े

Ikkis Final Trailer: श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'इक्कीस' का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर में धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में नजर आ रहे हैं.

 

Dec 19, 2025, 04:54 PM IST
21 साल की उम्र में पाकिस्तानी सीमा में घुसकर दुश्मनों का सफाया करने वाले सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'इक्कीस' का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर इतना धमाकेदार है कि अभिषेक बच्चन और नव्या नवेली नंदा खुद को इसकी तारीफ करने से नहीं रोक पा रहे हैं. दोनों ने ही अगस्त्य नंदा की फिल्म की तारीफ कर अरुण खेत्रपाल के जज्बे को सलाम किया है.

अभिषेक बच्चन ने अपने भांजे अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' का फाइनल ट्रेलर शेयर किया है और फिल्म को सच्ची और जज्बे से भरी कहानी बताया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "एक अनकही सच्ची कहानी जिसे देखा जाना चाहिए."

सिनेमाघरों में कब आएगी फिल्म इक्कीस?

फिल्म 1 जनवरी को रिलीज होगी. जबकि अगस्त्य नंदा की बहन नव्या नवेली नंदा ने लिखा, 'फाइनल ट्रेलर आ गया है. इस नए साल, खुद को हिम्मत का तोहफा दें. सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता की सच्ची कहानी देखें, एक हीरो जो सिर्फ़ 21 साल का था और अमर हो गया, वे थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल.'

बात अगर ट्रेलर की करें तो फिल्म में अगस्त्य नंदा सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का रोल प्ले कर रहे हैं, जिन्हें भारतीय टैंकों का महारथी कहा जाता था. उन्हें टैंक से बहुत प्यार था और यही वजह थी कि उन्होंने आर्मी का हिस्सा बनने का सोचा. ट्रेलर में अगस्त्य नंदा की एक्टिंग दमदार लग रही है, वे जोशीले अंदाज में हर सीन को जीवंत कर रहे हैं.

गौरवशाली पिता की भूमिका में नजर आए ही-मैन

ट्रेलर में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र भी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अरुण खेत्रपाल के पिता की भूमिका निभाई है. ट्रेलर में भावुक होकर वे अपने बेटे के शहीद होने की कहानी बताते हैं और कहते हैं कि 'काश वो उस वक्त पीछे हट गया होता.'

बता दें कि भारत-पाकिस्तान के युद्ध के समय सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अकेले ही पाकिस्तान के 10 टैंकों को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन हमले की वजह से टैंक में आग लग गई और अरुण खेत्रपाल शहीद हो गए. मरणोपरांत उन्हें अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. पहले फिल्म 25 दिसंबर, यानी आज ही रिलीज होनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' के जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए फिल्म की रिलीज को स्थगित कर दिया गया. अब फिल्म 1 जनवरी को सिनेमाघरों में आएगी.

