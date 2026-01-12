61 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर फिल्म...जिसे धर्मेंद्र ने करने से किया था इनकार; बनी साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी; 3-3 स्टार्स आए थे नजर

Dharmendra Rejected Highest Grossing Film: बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का करियर 65 साल का रहा. 25 साल की उम्र में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और वो आखिरी वक्त तक हिंदी सिनेमा में काम करते रहे. हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र का नाम सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले अभिनेता की लिस्ट में शुमार है. उन्होंने साढ़े 6 दशक के एक्टिंग करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्में की थीं और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. लेकिन, एक्टर ने इस दौरान कई फिल्मों का ऑफर भी ठुकरा दिया था.

धर्मेंद्र ने करने से किया था इनकार

धर्मेंद्र ने रिजेक्ट की वो फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसमें हिंदी सिनेमा के तीन-तीन बड़े एक्टर ने अहम किरदार निभाया था. ये साल 1965 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड पिक्चर साबित हुई थी. मेकर्स चाहते थे कि इसमें एक रोल धर्मेंद्र निभाए. धर्मेंद्र इसमें काम करने के लिए राजी तो थे, हालांकि उन्होंने एक शर्त रख दी थी. जबकि उनके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो धर्मेंद्र ने फिल्म से हाथ पीछे खींच लिए और इसे रिजेक्ट कर दिया था.

हम बात कर रहे हैं 1965 में आई फिल्म 'वक्त' की. ये बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी और इसने उस साल कमाई के मामले में बाकी सभी फिल्मों को पछाड़ दिया था. इसका डायरेक्शन किया था यश चोपड़ा ने और इसके प्रोड्यूसर थे बलदेव राज चोपड़ा. फिल्म में सुनील दत्त, राज कुमार और शशि कपूर ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं. 1 करोड़ के बजट में बनी फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 6 करोड़ रुपये था.

इस वजह से धर्मेंद्र ने किया इनकार

धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें राज कुमार वाला रोल ऑफर किया गया था. राज कुमार ने फिल्म में शशि और सुनील के बड़े भाई का किरदार निभाया था. हालांकि धर्मेंद्र को डर था कि वक्त में बड़े भाई का किरदार निभाने के चलते ऐसा न हो कि आगे जाकर उन्हें फिल्मों में सिर्फ बड़े भाई के ही रोल मिलें. इसके लिए उन्होंने यश चोपड़ा से कहा था कि उन्हें मझले भाई का रोल दे दें. लेकिन, ऐसा नहीं हो सका और धर्मेंद्र ने आखिरकार फिल्म ठुकरा दी थी. 5 फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने वाली वक्त की IMDb रेटिंग 7.6 है.