शोले के बाद फिर सिनेमाघरों में दिखेंगे धर्मेंद्र, री-रिलीज हो रही है 14 साल पुरानी ये फिल्म; नोट कर लें डेट

Dharmendra Film: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद का 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को निधन हो गया था. दिग्गज अभिनेता के निधन से उनकी फैमिली से लेकर फैंस को गहा सदमा लगा है. बीते 12 दिसंबर को धर्मेंद्र की फिल्म ब्लॉकस्टर 'शोले' सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई थी. अब दिवंगत अभिनेता के फैंस के लिए एक और बड़ी खबर आई है. दरअसल, धर्मेंद्र की हिट फिल्म 'यमला पगला दीवाना' (Yamla Pagla Deewana) को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है. एक्टर के तमाम चाहने वाले इस फिल्म देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. आइए जानते हैं कि धर्मेंद्र की फिल्म 'यमला पगला दीवाना' कब रिलीज होगी.

इस फिल्म के राइट्स NH स्टूडियोज के पास हैं. पहले इस कंपनी ने धर्मेंद्र की फिल्म को 19 दिसंबर को ही रिलीज करने का प्लान किया था. हालांकि, ‘धुरंधर’ की सफलता को देखते हुए रिलीज डेट शिफ्ट की गई और फिर नए साल पर रिलीज करने का फैसला किया गया. इस फिल्म में एकशन है, कॉमेडी है, फैमिली ड्रामा है और सबसे खास बात इसमें तीनों बाप बेटे एक साथ हैं. 2011 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसे बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल हुई थी और हिट रही थी.

यमला पगला दीवाना’ की कमाई

सैकनिल्क के अनुसार ‘यमला पगला दीवाना’ का बजट 28 करोड़ रुपये था और फिल्म ने वर्ल्डवाइड 88.55 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. अब इस फिल्म की री-रिलीज की खबर धर्मेंद्र के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी की तरह है, क्योंकि उनके तमाम चाहने वाले एक बार फिर उनकी इस फिल्म को थिएटर्स में एक्सपीरियंस कर पाएंगे.

धर्मेंद्र की नई फिल्म भी रिलीज को तैयार

जहां एक तरफ ‘यमला पगला दीवाना’ री-रिलीज हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ उससे पहले उनकी एक नई फिल्म भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. वो फिल्म है ‘इक्कीस’, जिसका निर्माण ‘स्त्री 2’ की प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक फिल्म्स ने किया है. श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं.