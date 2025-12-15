Advertisement
trendingNow13042116
Hindi Newsबॉलीवुडशोले के बाद फिर सिनेमाघरों में दिखेंगे धर्मेंद्र, री-रिलीज हो रही है 14 साल पुरानी ये फिल्म; नोट कर लें डेट

शोले के बाद फिर सिनेमाघरों में दिखेंगे धर्मेंद्र, री-रिलीज हो रही है 14 साल पुरानी ये फिल्म; नोट कर लें डेट

Yamla Pagla Deewana: धर्मेंद्र की आने वाली फिल्म को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ा अपडेट, अब इस तारीख को होगी रिलीज

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 08:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शोले के बाद फिर सिनेमाघरों में दिखेंगे धर्मेंद्र, री-रिलीज हो रही है 14 साल पुरानी ये फिल्म; नोट कर लें डेट

Dharmendra Film: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद का 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को निधन हो गया था. दिग्गज अभिनेता के निधन से उनकी फैमिली से लेकर फैंस को गहा सदमा लगा है. बीते 12 दिसंबर को धर्मेंद्र की फिल्म ब्लॉकस्टर 'शोले' सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई थी. अब दिवंगत अभिनेता के फैंस के लिए एक और बड़ी खबर आई है. दरअसल, धर्मेंद्र की हिट फिल्म 'यमला पगला दीवाना' (Yamla Pagla Deewana) को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है. एक्टर के तमाम चाहने वाले इस फिल्म देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. आइए जानते हैं कि धर्मेंद्र की फिल्म 'यमला पगला दीवाना' कब रिलीज होगी.

इस फिल्म के राइट्स NH स्टूडियोज के पास हैं. पहले इस कंपनी ने धर्मेंद्र की फिल्म को 19 दिसंबर को ही रिलीज करने का प्लान किया था. हालांकि, ‘धुरंधर’ की सफलता को देखते हुए रिलीज डेट शिफ्ट की गई और फिर नए साल पर रिलीज करने का फैसला किया गया. इस फिल्म में एकशन है, कॉमेडी है, फैमिली ड्रामा है और सबसे खास बात इसमें तीनों बाप बेटे एक साथ हैं. 2011 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसे बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल हुई थी और हिट रही थी.

यमला पगला दीवाना’ की कमाई

Add Zee News as a Preferred Source

सैकनिल्क के अनुसार ‘यमला पगला दीवाना’ का बजट 28 करोड़ रुपये था और फिल्म ने वर्ल्डवाइड 88.55 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. अब इस फिल्म की री-रिलीज की खबर धर्मेंद्र के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी की तरह है, क्योंकि उनके तमाम चाहने वाले एक बार फिर उनकी इस फिल्म को थिएटर्स में एक्सपीरियंस कर पाएंगे.

धर्मेंद्र की नई फिल्म भी रिलीज को तैयार

जहां एक तरफ ‘यमला पगला दीवाना’ री-रिलीज हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ उससे पहले उनकी एक नई फिल्म भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. वो फिल्म है ‘इक्कीस’, जिसका निर्माण ‘स्त्री 2’ की प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक फिल्म्स ने किया है. श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Dharmendra

Trending news

हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
us
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
Lieutenant Sai Jadhav
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा 'स्वर्ग वासियों' का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा 'स्वर्ग वासियों' का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
ENBA awards 2024
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
udhampur encounter live
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
maharashtra municipal election
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
Kerala
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
Samajwadi Party MP
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी