'हर टपकते आंसुओं में' ही-मैन को याद कर बॉबी देओल ने बताया दिल का दर्द, बोले- पापा हो आप मेरे...

धर्मेंद्र की मौत के बाद उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी 8 दिसंबर को है. इस मौके पर सनी देओल और वाइफ हेमा मालिनी के बाद अब छोटे बेटे बॉबी देओल ने भी पिता को याद कर इमोशनल पोस्ट लिखा.ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.
Bobby Deol on Dharmendra: धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी पर भले ही ही-मैन आज साथ नहीं है. लेकिन, उनके फैंस और परिवार वाले उन्हें याद करके लगातार पोस्ट कर रहे हैं. कोई एक्टर की फोटो शेयर कर उनकी तारीफ कर रहा है तो कोई उनके जाने के गम में अभी तक डूबा हुआ है. एक्टर की मौत के बाद उनकी पहले बर्थडे पर हेमा मालिनी और सनी देओल देओल के बाद बॉबी देओल (Bobby Deol) ने वेटरन एक्टर और पिता को याद कर सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट लिखा है.
मेरे प्यारे पापा...
बॉबी ने धर्मेंद्र के साथ अपनी एक फोटो शेयर कर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है. एक्टर ने लिखा- 'मेरे प्यारे पापा और हमारे प्यारे धरम..आपकी सोच में मैं ये लिख रहा हूं. दुनिया में इतना प्यार नहीं जितना आपने हम सबको दिया. हर मुस्कुराहट, हर टपकते आंसुओं में साथ निभाया. हर मुश्किल में हाथ बढ़ाया. उस तरह जिस तरह सिर्फ हम सबके धरम कर सकते हैं.'
ही-मैन तो आप सब के...
'आप स्टार बने तो सबको साथ लेके हाथ थाम के आगे बढ़े, किसी का हाथ नहीं छोड़ा. आपके हमारे पंजाब के दंगों का , सहने वाल का , भारत का झंडा गर्व से लहराया. ही-मैन तो आप सबके. लेकिन, बचपन से ही आप मेरे हीरो हो. आप ही से मैंने सपने देखना सीखा. आप ही सेम मैंने आत्म विश्वास करना सीखा. आपके संस्कार से हम देओल बनें. दिल हो तो आपके जैसा. जुनून हो तो आपके जैसा. प्यार करो तो आपके जैसा. इंसान बनो तो आपके जैसा. पापा हो आप मेरे...लेकिन धरम हो आप हम सबके. आपका हूं इस पर गर्व है. जन्मदिन मुबारक को मेरे पापा. लव यू फॉरेवर और ऑलवेज.'
24 नवंबर को हुआ निधन
धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में हुआ. उनके निधन ने हिंदी सिनेमाजगत को हिलाकर रख दिया. इस खबर ने आम हो या फिर खास हर किसी को अंदर से तोड़कर रख दिया. इन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और एक्टिंग के अलावा ही-मैन नाम से लोगों के बीच पॉपुलर हुए.
