'ये हमारे घर का निजी मामला है...' धर्मेंद्र की मौत के बाद अलग प्रेयर मीट रखने पर बोलीं हेमा मालिनी- ये हमारे लिए शॉक था

Hema Malini on Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र (Dharmendra) के निधन के बाद देओल परिवार ने मुंबई में प्रेयर मीट 27 नवंबर को रखी थी.ठीक उसी दिन हेमा मालिनी ने भी अपने घर पर पूजा और भजन रखा. इसके बाद हेमा ने एक और प्रेयर मीट 11 दिसंबर को दिल्ली में रखी. जिसमें सभी राजनीति जगत के लोग पहुंचे. खास बात है कि इस प्रेयर मीट में देओल पर परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था. परिवार के नाम पर हेमा की दोनों बेटियां और दामाद थे. ऐसे में एक बार फिर से रिश्ते में खटास की खबरों ने जोर पकड़ा. अब इसी को लेकर हेमा मालिनी (Hema Malini) ने चुप्पी तोड़ी और बताया कि आखिर अलग प्रेयर मीट उन्होंने क्यों रखी थी.

ये हमारे घर का निजी मामला...

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने कहा- 'ये हमारे घर का निजी मामला है. हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं. मैंने एक प्रेयर मीट अपने घर पर रखा क्योंकि मेरे ग्रुप के लोग अलग हैं. इसके बाद एक दिल्ली में प्रेयर मीट रखा क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ी हुई हूं. इसलिए मेरे लिए ये जरूरी था कि मैं वहां भी एक प्रेयर मीट रखूं. मथुरा मेरा निर्वाचन क्षेत्र हैं.वहां के लोग धर्मेंद्र से बहुत प्यार करते हैं. तो मैंने वहां पर भी एक प्रेयर मीट रखी. मैंने जो कुछ भी किया उससे मैं खुश हूं.'

प्रेयर मीट में पहुंचे थे कई सितारे

धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र के लिए मुंबई में जो प्रेयर मीट रखी थी उसमें पूरा बॉलीवुड पहुंचा था. अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, रेखा, सलमान खान के अलावा कई और दिग्गज सितारे एक्टर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.

हम लोगों के लिए शॉक था

इसी इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने कहा कि हम लोगों को लगा कि वो ठीक हो जाएंगे और हमारे साथ अपना 90वां जन्मदिन मनाएंगे. एक्ट्रेस ने कहा- 'ये हम लोगों के लिए शॉक था. उनकी तबीयत करीबन एक महीने से खराब चल रही थी. अस्पताल में जो भी हो रहा था उससे हम लोगों को ये लग रहा था कि वो ठीक हो जाएंगे. हम सभी वहां पर थे- ईशा, अहान, सनी और बॉबी. पिछली बार जब हम लोग गए थे अस्पताल तो ठीक होकर आ गए थे. तो इस बार भी ऐसा लगा कि वो आ जाएंगे. हम लोगों से वो बात कर पा रहे थे. मेरे बर्थडे पर भी मुझे विश किया था. 8 दिसंबर को उनका बर्थडे था. तो ऐसा सोच रहे थे कि 90वें जन्मदिन को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे. तैयारियां भी चल रही थीं. लेकिन वो नहीं रहे.'

धर्मेंद्र जी को इससे खुशी होती थी

हेमा मालिनी ने आगे कहा कि मैं अब अपना काम फिर से शुरू कर रही हूं. मैं मथुरा जा रही हूं. मैं परफॉर्मेंस स्टार्ट कर रही हूं, शोज और जो भी काम है उसे दोबारा शुरू कर रही हूं.क्योंकि धर्मेंद्र जी को इससे खुशी होती थी.' आपको बता दें, धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को मुंबई में हुआ था.