Advertisement
trendingNow13064360
Hindi Newsबॉलीवुडये हमारे घर का निजी मामला है... धर्मेंद्र की मौत के बाद अलग प्रेयर मीट रखने पर बोलीं हेमा मालिनी- ये हमारे लिए शॉक था

'ये हमारे घर का निजी मामला है...' धर्मेंद्र की मौत के बाद अलग प्रेयर मीट रखने पर बोलीं हेमा मालिनी- ये हमारे लिए शॉक था

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र प्रेयर मीट को लेकर चुप्पी तोड़ी. दिल्ली की प्रेयर मीट में देओल  परिवार से कोई भी नहीं पहुंचा था. ऐसे में एक्ट्रेस ने इस प्रेयर मीट को लेकर उठ रहे सारे सवालों का जवाब दिया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 05, 2026, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी

Hema Malini on Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र (Dharmendra) के निधन के बाद देओल परिवार ने मुंबई में प्रेयर मीट 27 नवंबर को रखी थी.ठीक उसी दिन हेमा मालिनी ने भी अपने घर पर पूजा और भजन रखा. इसके बाद हेमा ने एक और प्रेयर मीट 11 दिसंबर को दिल्ली में रखी. जिसमें सभी राजनीति जगत के लोग पहुंचे. खास बात है कि इस प्रेयर मीट में देओल पर परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था. परिवार के नाम पर हेमा की दोनों बेटियां और दामाद थे. ऐसे में एक बार फिर से रिश्ते में खटास की खबरों ने जोर पकड़ा. अब इसी को लेकर हेमा मालिनी (Hema Malini) ने चुप्पी तोड़ी और बताया कि आखिर अलग प्रेयर मीट उन्होंने क्यों रखी थी.

ये हमारे घर का निजी मामला...

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने कहा- 'ये हमारे घर का निजी मामला है. हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं. मैंने एक प्रेयर मीट अपने घर पर रखा क्योंकि मेरे ग्रुप के लोग अलग हैं. इसके बाद एक दिल्ली में प्रेयर मीट रखा क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ी हुई हूं. इसलिए मेरे लिए ये जरूरी था कि मैं वहां भी एक प्रेयर मीट रखूं. मथुरा मेरा निर्वाचन क्षेत्र हैं.वहां के लोग धर्मेंद्र से बहुत प्यार करते हैं. तो मैंने वहां पर भी एक प्रेयर मीट रखी. मैंने जो कुछ भी किया उससे मैं खुश हूं.' 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेयर मीट में पहुंचे थे कई सितारे

धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र के लिए मुंबई में जो प्रेयर मीट रखी थी उसमें पूरा बॉलीवुड पहुंचा था. अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, रेखा, सलमान खान के अलावा कई और दिग्गज सितारे एक्टर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.

हम लोगों के लिए शॉक था

इसी इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने कहा कि हम लोगों को लगा कि वो ठीक हो जाएंगे और हमारे साथ अपना 90वां जन्मदिन मनाएंगे. एक्ट्रेस ने कहा- 'ये हम लोगों के लिए शॉक था. उनकी तबीयत करीबन एक महीने से खराब चल रही थी. अस्पताल में जो भी हो रहा था उससे हम लोगों को ये लग रहा था कि वो ठीक हो जाएंगे. हम सभी वहां पर थे- ईशा, अहान, सनी और बॉबी. पिछली बार जब हम लोग गए थे अस्पताल तो ठीक होकर आ गए थे. तो इस बार भी ऐसा लगा कि वो आ जाएंगे. हम लोगों से वो बात कर पा रहे थे. मेरे बर्थडे पर भी मुझे विश किया था. 8 दिसंबर को उनका बर्थडे था. तो ऐसा सोच रहे थे कि 90वें जन्मदिन को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे. तैयारियां भी चल रही थीं. लेकिन वो नहीं रहे.' 

 

33 साल पहले सलमान खान की ठुकराई फिल्म, बनी शाहरुख के लिए वरदान! रातोंरात चमकी किस्मत, काजोल संग दे दी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर 

धर्मेंद्र जी को इससे खुशी होती थी

हेमा मालिनी ने आगे कहा कि मैं अब अपना काम फिर से शुरू कर रही हूं. मैं मथुरा जा रही हूं. मैं परफॉर्मेंस स्टार्ट कर रही हूं, शोज और जो भी काम है उसे दोबारा शुरू कर रही हूं.क्योंकि धर्मेंद्र जी को इससे खुशी होती थी.' आपको बता दें, धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को मुंबई में हुआ था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Hema MaliniDharmendra

Trending news

शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BMC Elections 2026
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
Shashi Tharoor
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
BLO
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
Pakistan
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
Somnath temple
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
Punjab
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
Zee News
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
Pune News
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
BMC polls
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
दंगों के आरोपी उमर और शरजील की याचिका खारिज, SC ने बाकी 5 आरोपियों को दी जमानत
Umar Khalid
दंगों के आरोपी उमर और शरजील की याचिका खारिज, SC ने बाकी 5 आरोपियों को दी जमानत