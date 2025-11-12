अब कैसी है धर्मेंद्र की हालत? अस्पताल पहुंचे आमिर खान, बेटे सनी देओल ने लोगों से की अपील, बोले- ‘प्लीज आप लोग...’

Dharmendra Health Update: वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने पूरी तरह गलत बताया. हाल ही में हेल्थ को लेकर अपडेट सामने आ चुकी है. चलिए बताते हैं अब कैसी है उनकी तबियत?
Dharmendra Health Update: बॉलीवुड वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने पूरी तरह गलत बताया है. ईशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर कहा कि पापा की हालत स्थिर है और लोगों से अपील की कि वे झूठी खबरें न फैलाएं. वहीं सनी देओल और बॉबी देओल लगातार मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में मौजूद हैं और पिता के साथ समय बिता रहे हैं.
साथ ही उन्होंने लोगों से अपली की वे फिजूल की अफवाहें न फैलाएं और न ही ऐसी अफवाहों पर विश्वास करें. साथ ही उन्होंने अपने परिवार के लिए प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की. इसके अलावा सोमवार रात को बॉलीवुड के कई सितारे धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंचे. सलमान खान, शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने जाकर उनका हालचाल लिया. मंगलवार शाम आमिर खान ने भी धर्मेंद्र से मुलाकात की. 89 साल के धर्मेंद्र 1 नवंबर से अस्पताल में भर्ती हैं.
हर कोई कर रहा जल्द स्वस्थ होने की दुआ
इस खबर सामने आने के बाद से ही फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे हैं. बॉलीवुड वेटरन शत्रुघ्न सिन्हा ने धर्मेंद्र की सेहत को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं. उन्होंने कहा, ‘मैं अपने दोस्त के लिए लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कामना करता हूं. उनके पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है. अब उनके पोते भी फिल्मों में आ गए हैं. ये देओल परिवार की तीन पीढ़ियों की शानदार उपलब्धि है, जो बहुत बड़ी बात है’.
Dharmendra Health Update: सलमान-शाहरुख के बाद अब आमिर खान पहुंचे धरम पाजी से मिलने, गर्लफ्रेंड गौरी भी आई नजर, अस्पताल के बाहर जुटी फैंस की भीड़
300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम
इसके अलावा भी कई सेलेब्स उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं. बता दें, धर्मेंद्र का फिल्मी करियर 6 दशकों से ज्यादा लंबा रहा है. उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उनकी हिट लिस्ट में ‘शोले’, ‘दीवार’, ‘अनुपमा’, ‘सत्यकाम’, ‘चुपके चुपके’ और ‘फूल और पत्थर’ जैसी फिल्मों से उन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया. धर्मेंद्र की रोमांटिक अदाएं, इमोशनल एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें इंडस्ट्री का सबसे प्यारा और सम्मानित कलाकार बनाया.
आज भी फैंस के दिलों पर करते हैं राज
धर्मेंद्र के डायलॉग्स ‘शोले’, ‘फूल और पत्थर’, ‘लोफर’, ‘धर्मवीर’ जैसी फिल्मों में आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं. एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने अपने दिल का सपना बताया था कि वे हर इंसान को दर्द से आजाद देखना चाहते हैं. उन्होंने कहा था, ‘मैं चाहता हूं कि हमारे देश से बीमारियां, भ्रष्टाचार और भेदभाव खत्म हो जाएं’. धर्मेंद्र ने कहा था कि भले लोग इसे नामुमकिन कहें, लेकिन उन्होंने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करने का सपना देखा है.
राजनीति में भी आजमा चुके करियर
फिल्मों के अलावा धर्मेंद्र ने राजनीति में भी कदम रखा था. वे 2004 से 2009 तक राजस्थान के बीकानेर से बीजेपी के सांसद रहे. हालांकि, बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि राजनीति उनका असली रास्ता नहीं था. इसके बावजूद लोगों के बीच उनका प्यार और सम्मान कभी कम नहीं हुआ. धर्मेंद्र हमेशा दर्शकों के दिलों में एक सच्चे हीरो की तरह जिंदा रहेंगे. उनके स्वास्थ्य को लेकर सभी फैंस दुआएं कर रहे हैं.
