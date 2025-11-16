Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड

‘छोटा भाई है, भगवान लंबी उम्र दे...’ बॉलीवुड में नहीं होगी दोस्ती की ऐसी दूसरी मिसाल, जब लोगों की भीड़ में ‘जय’ के लिए उमड़ा था ‘वीरू’ का प्यार, बोले- ‘जान से प्यारा है...’

Dharmendra Amitabh Bachchan: धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने कुल मिलाकर लगभग 5 फिल्मों में साथ काम किया है. दोनों की दोस्ती दशकों पुरानी है. हाल ही में जब धर्मेंद्र अस्पताल से घर पहुंचे थे तब अमिताभ उनको देखने भी पहुंचे थे. इसी बीच सोशल मीडिया पर दोनों का एख बड़ा ही प्यार वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 16, 2025, 02:00 PM IST
जब लोगों की भीड़ में ‘जय’ के लिए उमड़ा था ‘वीरू’ का प्यार
जब लोगों की भीड़ में ‘जय’ के लिए उमड़ा था ‘वीरू’ का प्यार

Dharmendra Amitabh Bachchan Dosti: हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन बहुत पुराने दोस्त हैं. उनकी जो दोस्ती 50 साल पहले फिल्म ‘शोले’ में नजर आई थी वो आज भी वैसे ही बरकरार है. साल 2016 में दोनों दिग्गज कलाकार अपनी पत्नियों हेमा मालिनी और जया बच्चन के साथ फिल्म के जश्न में मिले भी थे. इस दौरान चारों ने एक-दूसरे के काम और रिश्ते को लेकर काफी दिल से बातें की थीं. उस इवेंट के दौरान धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चो को अपना छोटा भाई बताया था, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. 

इतना ही नहीं, इस वीडियो ने फैंस को दिल जीत लिया है. 2016 में हुए इस इवेंट के दौरान अमिताभ बच्चन ने हेमा मालिनी की तारीफ करते हुए कहा था कि उनके सामने उन्हें लगता है कि वो बहुत कम काम करते हैं. वहीं धर्मेंद्र ने अमिताभ की मेहनत को लेकर कहा था कि वो पूरी इंडस्ट्री के इंजन की तरह हैं, जिसके पीछे सब चलते हैं. उन्होंने हंसते हुए कहा था कि वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ये ‘जवान बच्चा’ हमेशा उनसे आगे निकल जाता है. धर्मेंद्र ने दुआ दी थी कि भगवान अमिताभ को लंबी उम्र दें और यूं ही काम करते रहने की ताकत दें, जिस पर खूब तालियां भी बजी थी. 

धर्मेंद्र ने बिग बी को बताया था ‘छोटा भाई’

धर्मेंद्र ने इस मौके पर जया बच्चन की खूब तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि अमिताभ उनके लिए छोटे भाई जैसे हैं और जया हमेशा से उनकी ‘गुड्डी’ रही हैं. उन्होंने बताया कि फिल्म ‘गुड्डी’ की शूटिंग के दौरान जया ने उनसे ऑटोग्राफ लिया था और कहा था कि वो उनकी फिल्मों की बड़ी फैन हैं. धर्मेंद्र ने कहा था कि वो अपनी ‘गुड्डी’ को कभी नहीं भूल सकते. उनके मुताबिक, जया उनके लिए बेटी, बहन और परिवार की तरह हमेशा बेहद खास रही हैं. अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसको फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और दोनों की दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं. 

खौफ का दूसरा नाम है ये फिल्म... 1 घंटा 52 मिनट तक हलक में अटकी रहेंगी सांसे, चाहकर भी मुंह से नहीं निकलेगी चीख, जपने लगेंगे ‘राम’ नाम

धर्मेंद्र से मिलने घर भी पहुंचे थे अमिताभ बच्चन

बता दें, कुछ समय पहले धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनको ICU में रखा गया था. कुछ समय तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद उनको डिस्चारज कर दिया गया और अब वे घर पर आराम कर रहे हैं. जब से घर पर आए हैं कई सेलेब्स उनसे मिलने उनके घर भी पहुंचे. जिनमें अमिताभ बच्चन का भी नाम शामिल है. इसी बीच खबर है कि उनकी पत्नी हेमा मालिनी और उनका परिवार धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन की तैयारियों में लगे हैं, जिसमें सिर्फ 22 दिन बाकी है, जिसको लेकर उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं. 

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

