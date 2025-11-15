Advertisement
धर्मेंद्र की वो फिल्म, जो अब नहीं हो सकी रिलीज, अब 39 साल बाद सामने आया पोस्टर

'गदर: एक प्रेम कथा' जैसी फिल्म को डायरेक्ट करने वाले निर्देशक और निर्माता अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र देओल की एक फिल्म को लेकर पुरानी यादों को ताजा किया है. उन्होंने एक्टर की 1986 में बनी फिल्म 'शेर' का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें धर्मेंद्र शर्टलेस, हाथ में बंदूक लिए दिख रहे हैं.

Nov 15, 2025
हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र देओल के चाहने वालों की कमी नहीं है. एक्टर 70 के दशक से लेकर आज तक पर्दे पर सक्रिय हैं और कई निर्माता और निर्देशकों के साथ काम कर चुके हैं. अब फिल्म निर्देशक, निर्माता और लेखक अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र की पुरानी फिल्म 'शेर' का किस्सा शेयर किया है, जो कभी रिलीज नहीं हो पाई.

'जेम्स बॉन्ड' बनकर स्क्रीन हिलाने वाले थे धर्मेंद्र

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "1986 में आई फिल्म 'शेर' का निर्माण एक भारतीय और एक विदेशी निर्माता ने किया था. यह एक जासूसी वाली फिल्म थी और धरम जी के लिए एक जेम्स बॉन्ड जैसा किरदार. इसे विदेश में शूट किया जाना था लेकिन हमने कुछ एक्शन सीन और एलपी द्वारा रचित एक गाना मुंबई में सेट पर शूट किया था. मुझे आज भी याद है कि इस फिल्म में धरम जी का स्टाइल कितना मन को मोह लेने वाला था."

 नहीं रिलीज हुई धर्मेंद्र की फिल्म

उन्होंने आगे लिखा, "धर्मेंद्र की ये फिल्म उस दौर के किसी भी बॉलीवुड अभिनेता के लिए एक अलग स्तर की थी."

बता दें कि फिल्म 'शेर' की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई. इस फिल्म का निर्देशन भी अनिल शर्मा ने किया था, लेकिन साल 1987 में वे धर्मेंद्र के साथ फिल्म हुकुमत लेकर आए, जो पर्दे पर हिट साबित हुई. फिल्म में धर्मेंद्र के अलावा सदाशिव अमरापुरकर, शम्मी कपूर, रति अग्निहोत्री, गोगा कपूर, और गुड्डी मारुति जैसे स्टार दिखे थे.

मथुरा के रहने वाले अनिल शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी. उन्होंने 'पति-पत्नी और वो', 'द बर्निंग ट्रेन', और 'इंसाफ का तराजू' फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम किया और फिर बतौर डायरेक्टर साल 1981 में फिल्म 'श्रद्धांजलि' से करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने 'बंधन कच्चे धागों का', 'हुकुमत', और 'तहलका' जैसी फिल्में की.

Swati Singh

