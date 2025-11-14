गिरफ्तार हुआ अस्पताल का वो कर्मचारी? जिसने ICU में चोरी-छिपे बनाया था धर्मेंद्र का वीडियो, जिसे देख बैठ गया था लोगों का दिल

Dharmendra Health: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में से एक धर्मेंद्र काफी समय से अपनी हेल्थ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. कुछ दिन पहले उनको सांस लेने में दिक्कत होने के बाद उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करना गया था. जहां 4-5 दिनों तक उनका इलाज भी चला और वे ICU में भर्ती रहे. इस बीच सोशल मीडिया पर कई अफवाहें और वीडियो वायरल हुए. जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान धर्मेंद्र की झूठी निधन की खबर और ICU से वायरल एक वीडियो ने खींचा, जिसको लेकर परिवार ने भी नाराजगी जाहिर की.

धर्मेंद्र की फेकर डेथ न्यूज पर उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर खूब लताड़ लगाई थी. वहीं, अगर उनके वायरल वीडियो की बात करें तो उसमें धर्म पाजी बेहोशी की हालत में ICU में बेड पर लेटे नजर आए थे, जिसको देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा चितां में आ गए थे और उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे थे. बताया गया कि अस्पताल के एक स्टाफ ने ये वीडियो चुपके से बनाया और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. लेकिन बाद में ये खबर गलत साबित हुई.

गलत है अस्पताल का स्टाफ के गिरफ्तारी की खबर

बताया जा रहा है कि अस्पताल के जिस कर्मचारी ने ये वीडियो बनाया था, उसे न तो हिरासत में लिया गया है और न ही गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है. वायरल वीडियो में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल उनके पास खड़े नजर आए थे. वहीं, सनी के दोनों बेटे करण और राजवीर भी नजर आए थे. धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर भी बगल में बैठी दिखी दी थीं और सभी के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी, जिसने फैंस को भी इमोशनल कर दिया था.

I thank everyone for their concern about Dharam ji who is in hospital for observation. He is being continuously monitored and we are all with him. I request you all to pray for his welfare and speedy recovery. pic.twitter.com/gJhYLL28Wh — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 10, 2025

अब घर पर आराम कर रहे धर्मेंद्र

अब अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद देओल परिवार ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया, जिसमें लिखा है, ‘मिस्टर धर्मेंद्र अब घर पर आराम कर रहे हैं और धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं. हम मीडिया और जनता से गुजारिश करते हैं कि कृपया किसी तरह के अनुमान लगाने से बचें और परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें’. साथ ही परिवार ने लोगों के प्यार और दुआओं के लिए भी दिल से धन्यवाद कहा. उन्होंने ये भी लिखा, ‘उन्हें सम्मान दें, क्योंकि वे आप सबको बहुत प्यार करते हैं’. घर पर पूरा परिवार धर्मेंद्र की देखभाल में लगा हुआ है.