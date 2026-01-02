Advertisement
trendingNow13061207
Hindi Newsबॉलीवुडधरम जी का वो आखिरी इंटरव्यू, जिसे देख भर आएंगी आंखें, लड़खड़ाती आवाज में बोले- ‘मेरी फिल्म जरूर देखिएगा...’

धरम जी का वो आखिरी इंटरव्यू, जिसे देख भर आएंगी आंखें, लड़खड़ाती आवाज में बोले- ‘मेरी फिल्म जरूर देखिएगा...’

Dharmendra Last Interview: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्में, उनके किरदार और गाने हमेशा उनकी यादों को जिंदा रखेंगे. उनके निधन के 39 दिन बाद सोशल मीडिया पर उनका आखिरी इंटरव्यू का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 02, 2026, 11:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरम जी का वो आखिरी इंटरव्यू, जिसे देख भर आएंगी आंखे
धरम जी का वो आखिरी इंटरव्यू, जिसे देख भर आएंगी आंखे

Dharmendra Last Interview: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन पिछले साल नवंबर में 89 की उम्र में हुआ. उनके जाने के बाद फैंस आज भी उन्हें याद कर रहे हैं. इसी बीच 1 जनवरी को उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ रिलीज हो चुकी है, जिसको दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. पहले दिन फिल्म ने अच्छी ओपनिंग कर हर किसी का दिल जीत लिया. अपनी रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 7 करोड़ की शानदार ओपनिंग की और आने वाले दिनों अच्छी कमाई कर सकती है. 

फिल्म में धर्मेंद्र के अभिनय को खूब पसंद किया जा रहा है. फिल्म में उनके किरदार को लोग एक इमोशनल श्रद्धांजलि के तौर पर देख रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र का आखिरी इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी आखिरी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही लोगों से इसे जरूर देखने की रिक्वेस्ट भी की. धर्मेंद्र ने कहा कि उनकी एक फिल्म ‘इक्कीस’ रिलीज आ रही है, उसे सभी लोगों को देखना चाहिए क्योंकि ये दिल को छू लेने वाली और बहुत अच्छी फिल्म है. 

वायरल हो रहा धर्मेंद्र का आखिरी इंटरव्यू 

उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन की भी तारीफ की. ये फिल्म इसलिए भी खास है, क्योंकि इस फिल्म से धर्मेंद्र के जिगरी दोस्त अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया ने बड़े पर्दे पर डेब्यू किया. फिल्म बॉर्डर पर बनी है और युद्ध के समय की कहानी है, जिसे देखने के बाद लोगों की भावनाएं गहरी हो जाती हैं. वायरल हो रहे इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने कहा, ‘‘इक्कीस’ फिल्म श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट की है, जो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और उन्होंने पहले भी कई शानदार फिल्में बनाई हैं’.

‘ये बुरे इरादों वाली प्रोपेगैंडा फिल्म है...’ ‘धुरंधर’ को लेकर यूजर ने बोले कड़वे बोल, फिल्ममेकर ने जमकर लगाई लताड़, बोले- ‘हम इंडियन...’ 

फैंस से फिल्म देखने की रिक्वेस्ट की

धर्मेंद्र ने दर्शकों से रिक्वेस्ट की कि फिल्म जरूर देखें, क्योंकि इसमें दिल की गहराई से भावनाएं भरी हैं. वे खुद इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे. धर्मेंद्र ने ये भी बताया कि ये फिल्म सिर्फ भारत के लोगों के लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोगों के लिए भी बेहद जरूरी है. फिल्म की कहानी, अभिनय और निर्देशन सभी को एक साथ जोड़ती हैं. उन्होंने कहा कि अगर कहीं उन्हें कोई गलती हुई हो तो दर्शक उन्हें माफ कर दें और फिल्म का सपोर्ट करें. धर्मेंद्र और श्रीराम राघवन पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं. 

परिवार के लिए बहुत मायने रखती है ये फिल्म 

दोनों साथ में ‘जॉनी गद्दार’ जैसी फिल्म में काम कर चुके हैं. वहीं, उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ को रिलीज के बाद से ही क्रिटिक्स और दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. धर्मेंद्र के परिवार और फैंस के लिए ये फिल्म बहुत मायने रखती है. क्योंकि ये उनके करियर की आखिरी फिल्म है. इस इंटरव्यू में उनका विनम्र और दिल से दिया गया मैसेज लोगों के दिल को छू रहा है. इस वजह से फिल्म को देखने की रिक्वेस्ट हर तरफ फैल रही है और लोग इस फिल्म को थिएटर्स में देखने का मन बना रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Dharmendraikkis

Trending news

उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
Delhi riots ​​Umar Khalid
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
Mithun Chakraborty
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
congress MP
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
Political Kissa
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
Nana Patole's Comments On Lord Ram
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
jammu kashmir news
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
Adhir Ranjan Chowdhury statement
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
India Bangladesh news
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
DNA Analysis
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
DNA
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर