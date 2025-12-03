Advertisement
45 साल पहले बिना तलाक लिए धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से की थी शादी, तब पहली पत्नि प्रकाश कौर ने कहा था- ‘उन्होंने ऐसे आदमी से शादी की...’

Prakash Kaur: धर्मेंद्र ने 1954 में अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से शादी की थी और 1980 में बिना उनको तलाक दिए एक्ट्रेस हेमा मालिनी से शादी की थी. अब 45 साल बाद प्रकाश कौर का वो पुराना बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिकी की शादी को लेकर कहा था कि ‘उन्होंने ऐसे आदमी से शादी की...’

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 03, 2025, 09:21 AM IST
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी पर पहली पत्नि प्रकाश बोलीं थीं...
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी पर पहली पत्नि प्रकाश बोलीं थीं...

Prakash Kaur On Dharmendra Hema Malini Marriage: हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में से एक धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्में, गाने और उनकी जिंदगी से जुड़ी कई कहानियां उनको हमेशा जिंदा रखेंगी. उनके फैंस ये अच्छी तरह से जानते थे कि धर्मेंद्र ने दो शादियां की थी. धर्मेंद्र ने पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी और बिना तलाक दिए 1980 में एक्ट्रेस हेमा मालिनी से शादी की थी. दोनों की लव स्टोरी हमेशा थोड़ी पेचीदा रही है और आज तक सुर्खियां बटोरती आ रही है. 

अब 24 नवंबर को धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर का पुराना बयान फिर से वायरल हो रहा है. जब 45 साल पहले प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र और हेमा मालिकी की शादी को लेकर अपनी बात रखी थी. उन्होंने ईमानदारी से कहा था कि हेमा ने एक ऐसे आदमी से शादी की जो पहले से एक पति और पिता था. यही बात उनकी कहानी को और भी सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स बना देती है. कई सालों तक दोनों परिवार अलग-अलग अपनी-अपनी जिंदगी जीते रहे. धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर और बच्चों से रिश्ता बनाए रखा. 

दोनों परिवारों को संभालते रहे धर्मेंद्र

वहीं दूसरी तरफ हेमा के साथ उनका एक अलग घर भी था, जिसमें ईशा और अहाना पली-बढ़ीं. हेमा ने एक बार बताया था कि वे प्रकाश कौर से धर्मेंद्र संग शादी करने से पहले मिली थीं और उसके बाद कभी नहीं मिलीं. वे अपनी बेटियों को खुद ही संभाल रही थीं, जबकि धर्मेंद्र समय-समय पर उनसे मिलने आते थे. बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब हेमा मालिनी ने बेटी ईशा देओल को जन्म दिया था तब धर्मेंद्र की मां सतवंत कौर उनसे मिलने पहुंची थीं. आज भी ये पल दोनों परिवारों के बीच एक बड़ी मुलाकात माना जाता है. 

29 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, जिसके 10 गाने हुए सुपरहिट, 3 गानों ने रचा ऐसा इतहिसा, आज तक भूल नहीं पाए लोग, सुनते हैं बार-बार 

प्रकाश कौर ने जाहिर की थी नाराजगी 

इस मुलाकात ने ये साबित कर दिया था कि भले ही रिश्तों में दूरी थी, लेकिन परिवार का एक हिस्सा किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ था. जब 1954 में धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी की थी, उस समय वे फिल्मों में नए थे और पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे. बाद में जब 1970 में फिल्म ‘तुम हसीन मैं जवान’ की शूटिंग के दौरान वे हेमा के करीब आए, तो प्रकाश ने इसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि अगर वे हेमा की जगह होतीं तो शायद ऐसा फैसला कभी नहीं लेतीं. 

बिना तलाक दिए धर्म बदलकर की थी शादी 

प्रकाश कौर ने उस इंटरव्यू में कहा था कि वे हेमा की भावनाओं को समझ सकती हैं, लेकिन एक पत्नी के तौर पर वे इस कदम को सही नहीं मानतीं. उन्होंने बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र के साथ एक लंबी और सिंपल जिंदगी बनाई थी, जो उनकी पहचान बनने से पहले ही शुरू हो चुकी थी. इसलिए उनके लिए ये सब देखना दर्दनाक और मुश्किल था. बता दें, 1980 में धर्मेंद्र और हेमा ने शादी करने के लिए अपना धर्म बदला था, क्योंकि वे धर्मेंद्र वे अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था, लेकिन फिर भी दोनों परिवारों का ध्यान रखा. 

