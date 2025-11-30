बेटे सनी और बॉबी को छोड़... कौन है वो? जिनके नाम पुरखों की जमीन कर गए धर्मेंद्र, निभाया वो सालों पुराना वादा

Dharmendra Property: बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं. हर जगह उनके किस्से और उनकी सादगी की बातें सुनाई दे रही हैं. धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों के बड़े सितारों में से एक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा साधारण और जमीन से जुड़े रहने वाला जीवन चुना. वो अपने पूरे परिवार से बेहद प्यार करते थे और हर जिम्मेदारी को दिल से निभाते थे.

धर्मेंद्र अपने पिता के गांव डांगो से खास लगाव रखते थे. जहां उनकी पुश्तैनी जमीन थी, जिसे वे बहुत संभालकर रखते थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र ने अपने पिता से वादा किया था कि वे अपने पुरखों की इस जमीन का ख्याल रखेंगे. इसी वजह से उन्होंने ये जमीन अपने चाचा के बच्चों के नाम कर दी थी. आज भी उनके भतीजे उसी जमीन को संभाल रहे हैं. इन्हीं भतीजों में से एक बूटा सिंह भी हैं, जिन्होंने बताया कि ये पूरी संपत्ति धर्मेंद्र ने ही उन्हें सौंपी थी.

अपने भतीजे के नाम कर दी थी सारी जमनी

बूटा सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब धर्मेंद्र मुंबई चले गए थे, तब उनके दादा जी यानी धर्मेंद्र के चाचा अपने हाथ का बना खाना लेकर उनसे मिलने जाते थे. वे जब भी मुंबई जाते थे तो 24 घंटे लंबी ट्रेन यात्रा करते थे और अपने साथ खोया, साग और घर का बना हुआ खाना लेकर जाते थे. धर्मेंद्र बड़े प्यार से ये सब खाते थे. वो हमेशा कहते थे कि जब भी घर से मुंबई आओ, तो खोया जरूर लेकर आना. ये चीजें उन्हें अपने गांव की याद दिलाती थीं.

चुपके से रिलीज हुई ये 2 घंटे 15 मिनट फिल्म, 51 दिनों से हिला रखा बॉक्स ऑफिस, बजट 50 करोड़, कमाई 100 करोड़ से ज्यादा, रेटिंग भी मिली 8.6

अपने फार्महाउस में रहते थे धर्मेंद्र

मुंबई में रहने के बावजूद धर्मेंद्र को शांत और सुकून भरी जगहें पसंद थीं. इसलिए वे अक्सर शहर की भागदौड़ से दूर लोनावला स्थित अपने सुंदर फार्महाउस में रहते थे. खेतों, हरियाली और पगडंडियों के बीच बना उनका ये आशियाना उन्हें बेहद पसंद था. यहां वे अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ समय बिताते थे. शहर की चमक-दमक से दूर इस जगह पर उन्हें हमेशा शांति और अपनापन महसूस होता था.

89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर, 2025 को मुंबई स्थित उनके घर में हुआ था. उस समय उनकी उम्र 89 साल थी और वे काफी समय से सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे थे. उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री से लेकर आम लोगों तक सभी बेहद दुखी थे. परिवार ने 27 नवंबर को उनके लिए एक प्रेयर मीट रखी, जिसे उन्होंने ‘सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ’ नाम दिया था. ये प्रेयर मीट मुंबई के ताज लैंड्स एंड में हुई थी, जिसमें कई बड़े सितारे पहुंचे थे.

प्रेयर मीट में पहुंचे थे सभी कलाकार

इन सितारों में शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और कई बड़े नाम शामिल हैं. सभी ने धर्मेंद्र को अपने-अपने तरीके से याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. दूसरी ओर हेमा मालिनी ने भी अपने घर पर उनके लिए शांति पाठ का आयोजन किया था. सभी की मौजूदगी से साफ था कि धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक बेहद प्यार करने वाले इंसान भी थे, जिनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी.