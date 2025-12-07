Advertisement
मुझे महबूबा के पास जाना है...ये थी धर्मेंद्र की आखिरी ख्वाहिश; न पहली बीवी, न हेमा मालिनी इसके लिए बेकरार थे हीमैन

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का 24 नवंबर का निधन हो गया. लगभग 6 दशक से लंबा करियर देने वाले एक्टर अपने पीछे एक भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं. 89 साल के धर्मेंद्र को लंबे समय से सांस लेने में तकलीफ थी. वो काफी दिनों से अस्पताल में थे.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 07, 2025, 05:46 PM IST
बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का 24 नवंबर का निधन हो गया. लगभग 6 दशक से लंबा करियर देने वाले एक्टर अपने पीछे एक भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं. 89 साल के धर्मेंद्र को लंबे समय से सांस लेने में तकलीफ थी. वो काफी दिनों से अस्पताल में थे. ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज जो उनके साथ काम कर चुके थे उनसे मिलने और हालचाल लेने उनके घर पहुंचे थे. धर्मेंद्र और देओल परिवार के करीबी डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि धर्मेंद्र के आखिरी दिन काफी मुश्किल थे, लेकिन वो उन पलों में भी अपनी महबूबा से मिलने के लिए बेकरार था.

अनिल शर्मा ने बताई धर्मेंद्र की आखिरी ख्वाहिश

बता दें कि अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ अपने, हुकुमत, गदर जैसी फिल्में दी. अभी हाल ही में अनिल शर्मा ने हुस्सैन जैद के यूट्यूब चैनल के लिए दिए इंटरव्यू में बात करते हुए दिवंगत एक्टर के आखिरी दिनों को याद किया. उन्होंने ही-मैन के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद करते हुए कहा कि दिग्गज एक्टर ने उनसे अपने लिए एक दमदार रोल लिखने की गुजारिश की थी. वो पर्दे पर लौटना चाहते थे.

अनिल शर्मा कहते हैं कि वो हीमैन से मिलने के लिए सितंबर में बॉबी देओल के घर गए थे. तब दिवंगत एक्टर ने उनसे कहा था, यार अनिल बेटा मेरे लिए कोई कमाल का रोल लिख. मैं अभी कुछ करना चाहता हूं. कैमरा मेरी महबूबा है. वो मुझे बुला रही है. मुझे जाना है उसके पास. कुछ कर अभी, कोई कमाल का रोल लिख.

पर्दे पर लौटने के लिए बेकरार थे धर्मेंद्र

‘गदर’ के डायरेक्टर अनिल शर्मा हुस्सैन जैद को आगे बताते हैं कि धर्मेंद्र ने कम से कम तीन बार उनसे ये बात कही थी. वो पर्दे पर लौटने के लिए बेकरार थे और वो किसी दमदार रोल के साथ पर्दे पर वापसी करना चाहते थे. अनिल कहते हैं कि उन्होंने एक्टर से उनके लिए जानदार रोल लिखने का वादा भी किया था. अनिल शर्मा बताते हैं कि ये उनकी आखिरी मुलाकात थी और वो 90 साल की उम्र में भी ऐसी लगन रखते थे. कैमरा उनका पहला और आखिरी प्यार था. फिल्में उनके लिए कभी भी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं थीं, फिल्में उनका पैशन थीं.

अनिल शर्मा देओल परिवार के साथ प्रोफेशनल रिश्ते के साथ ही पर्सनल बॉन्डिंग भी शेयर करते हैं. वो सनी और बॉबी देओल के काफी क्लोज फ्रेंड हैं. धर्मेंद्र के जज्बे और फिल्मों के प्रति उनके प्रेम की तारीफ करते हुए अनिल कहते हैं कि वो इंसान भी बेहद कमाल के थे. वो काफी नेक दिल इंसान थे.

