‘ही-मैन’ की ‘ड्रीम गर्ल’ को सता रही पति की याद, इस VIDEO को देख भीग जाएंगी आपकी भी आंखें, बोलीं- ‘उनका करिश्मा...’

Hema Malini Tribute To Dharmendra: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये गहरा सदमा आज भी उनके चाहने वालों और परिवार के दिलों में ताजा है. उनकी पत्नी हेमा मालिनी सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी यादें साझा कर इमोशनल हो रही हैं. हाल ही में हेमा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के जरिए उन्होंने अपने पति और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को खास श्रद्धांजलि दी, जिसने फैंस को इमोशनल कर दिया.

शनिवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो पोस्ट किया, जिसमें धर्मेंद्र की कई यादगार फिल्मों के सीन शामिल हैं. इस वीडियो के जरिए हेमा मालिनी ने उनके फिल्मी सफर, पर्सनैलिटी और स्क्रीन पर उनकी मजबूत मौजूदगी को सम्मान दिया. उन्होंने बताया कि ये वीडियो उन्होंने दिल्ली और मथुरा में आयोजित प्रेयर मीट के लिए खास तौर पर तैयार बनाया था. इस वीडियो के साथ हेमा मालिनी एक बड़ा ही प्यारा सा कैप्शन भी दिया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है और काफी पसंद किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी दिल की बात लिखी.

हेमा मालिनी ने दी इमोशनल श्रद्धांजलि

हेमा ने लिखा, 'ये श्रद्धांजलि धरम जी की सदाबहार इमेज, उनकी करिश्माई पर्सनालिटी, जबरदस्त अभिनय क्षमता और फिल्मों में उनकी गहरी छाप को दिखाने की एक कोशिश है'. उन्होंने साफ किया कि ये विजुअल ट्रिब्यूट उन्हीं दो प्रेयर मीट में दिखाया गया, जिन्हें उन्होंने खुद दिल्ली और मथुरा में आयोजित किया था. इस इमोशनल पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने जीवनसाथी के लिए अपने सम्मान और प्यार को बेहद सादगी से जाहिर किया. धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी और देओल परिवार ने अलग-अलग प्रेयर मीट का आयोजन किया.

दोनों परिवारों ने रखी अलग-अलग प्रेयर मीट

धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर, 2025 को हुआ था. हेमा मालिनी, जो धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं, अपनी आध्यात्मिक सोच और धार्मिक आस्थाओं के लिए जानी जाती हैं. वे अक्सर शांत, सीमित और धार्मिक माहौल में पूजा-पाठ और प्रार्थनाएं करना पसंद करती हैं. उनकी जिंदगी में आस्था और अनुशासन का खास महत्व रहा है. यही वजह है कि वे ऐसे मौकों पर अपने करीबी लोगों के साथ सिंपल धार्मिक अनुष्ठानों को प्रायोरिटी देती हैं और पब्लिक दिखावे से दूर रहती हैं. वहीं, धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल अपने परिवार के साथ अलग तरीके से श्रद्धांजलि देना पसंद करते हैं.