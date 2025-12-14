Advertisement
trendingNow13040535
Hindi Newsबॉलीवुड‘ही-मैन’ की ‘ड्रीम गर्ल’ को सता रही पति की याद, इस VIDEO को देख भीग जाएंगी आपकी भी आंखें, बोलीं- ‘उनका करिश्मा...’

‘ही-मैन’ की ‘ड्रीम गर्ल’ को सता रही पति की याद, इस VIDEO को देख भीग जाएंगी आपकी भी आंखें, बोलीं- ‘उनका करिश्मा...’

Hema Malini Tribute To Dharmendra: हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को 20 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनके फैंस और परिवार वाले अभी तक इस अपार दुख से उभर नहीं पाए हैं. उनकी पत्नी हेमा मालिनी लगातार उनकी पुरानी यादों को फैंस के साथ शेयर कर इमोशनल हो रही हैं. ऐसा ही कुछ इस वीडियो में भी देखने को मिला.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 14, 2025, 12:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘ही-मैन’ की ‘ड्रीम गर्ल’ को सता रही पति की यादें, VIDEO देख भीग जाएंगी आपकी भी आंखें
‘ही-मैन’ की ‘ड्रीम गर्ल’ को सता रही पति की यादें, VIDEO देख भीग जाएंगी आपकी भी आंखें

Hema Malini Tribute To Dharmendra: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये गहरा सदमा आज भी उनके चाहने वालों और परिवार के दिलों में ताजा है. उनकी पत्नी हेमा मालिनी सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी यादें साझा कर इमोशनल हो रही हैं. हाल ही में हेमा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के जरिए उन्होंने अपने पति और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को खास श्रद्धांजलि दी, जिसने फैंस को इमोशनल कर दिया. 

शनिवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो पोस्ट किया, जिसमें धर्मेंद्र की कई यादगार फिल्मों के सीन शामिल हैं. इस वीडियो के जरिए हेमा मालिनी ने उनके फिल्मी सफर, पर्सनैलिटी और स्क्रीन पर उनकी मजबूत मौजूदगी को सम्मान दिया. उन्होंने बताया कि ये वीडियो उन्होंने दिल्ली और मथुरा में आयोजित प्रेयर मीट के लिए खास तौर पर तैयार बनाया था. इस वीडियो के साथ हेमा मालिनी एक बड़ा ही प्यारा सा कैप्शन भी दिया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है और काफी पसंद किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी दिल की बात लिखी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dream Girl Hema Malini (@dreamgirlhemamalini)

Add Zee News as a Preferred Source

हेमा मालिनी ने दी इमोशनल श्रद्धांजलि

हेमा ने लिखा, 'ये श्रद्धांजलि धरम जी की सदाबहार इमेज, उनकी करिश्माई पर्सनालिटी, जबरदस्त अभिनय क्षमता और फिल्मों में उनकी गहरी छाप को दिखाने की एक कोशिश है'. उन्होंने साफ किया कि ये विजुअल ट्रिब्यूट उन्हीं दो प्रेयर मीट में दिखाया गया, जिन्हें उन्होंने खुद दिल्ली और मथुरा में आयोजित किया था. इस इमोशनल पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने जीवनसाथी के लिए अपने सम्मान और प्यार को बेहद सादगी से जाहिर किया. धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी और देओल परिवार ने अलग-अलग प्रेयर मीट का आयोजन किया. 

अक्षय कुमार की वो एवरेज फिल्म, जिसके नाम है 8 सुपरहिट गानों का रिकॉर्ड, 26 साल बाद भी 1 गाने को खूब सुनते और गुनगुनाते हैं लोग 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

दोनों परिवारों ने रखी अलग-अलग प्रेयर मीट

धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर, 2025 को हुआ था. हेमा मालिनी, जो धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं, अपनी आध्यात्मिक सोच और धार्मिक आस्थाओं के लिए जानी जाती हैं. वे अक्सर शांत, सीमित और धार्मिक माहौल में पूजा-पाठ और प्रार्थनाएं करना पसंद करती हैं. उनकी जिंदगी में आस्था और अनुशासन का खास महत्व रहा है. यही वजह है कि वे ऐसे मौकों पर अपने करीबी लोगों के साथ सिंपल धार्मिक अनुष्ठानों को प्रायोरिटी देती हैं और पब्लिक दिखावे से दूर रहती हैं. वहीं, धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल अपने परिवार के साथ अलग तरीके से श्रद्धांजलि देना पसंद करते हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Hema MaliniDharmendra

Trending news

फर्जी ऐप्स, नौकरी और...CBI ने खोली 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड की परतें
Cyber ​​Crime
फर्जी ऐप्स, नौकरी और...CBI ने खोली 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड की परतें
'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
Dilip Ghosh
'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
kolkata News
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले
Yog Guru Ramdev
घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले
'ममता बनर्जी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार...', CM हिमंता बिस्वा सरमा ने क्यों घेरा?
Himanta Biswa Sarma
'ममता बनर्जी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार...', CM हिमंता बिस्वा सरमा ने क्यों घेरा?
तो क्या सांस लेना बंद कर दें...दिल्ली-NCR के ये इलाके बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट
delhi AQI
तो क्या सांस लेना बंद कर दें...दिल्ली-NCR के ये इलाके बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट
वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया
kerala politics
वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया
पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
Gujarat news
पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
West Bengal SIR anomalies
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
West bengal elections
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?