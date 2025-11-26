Advertisement
सिनेमा जगत का एक और अध्याय समाप्त, इस हफ्ते होगी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट, इसी दुख-पीड़ा के बीच तैयारियों में लगा पूरा परिवार

Dharmendra Prayer Meet: 2025 सिनेमा जगत और उसके सिनेमा जगत प्रेमियों के लिए कुछ खास नहीं रहा. इस साल कई फैंन से अपने पसंदीदा सितारों को दुनिया से जाते देखा, जिनमें कई बड़े नाम शामिल हैं. अब जब साल खत्म होने की कगार पर है तो अपना 90वां जन्मदिन मनाने से पहले लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र ने भी दुनिया से रुखसती ले ली.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 26, 2025, 08:08 AM IST
इस हफ्ते होगी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट, तैयारियों में लगा पूरा परिवार
इस हफ्ते होगी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट, तैयारियों में लगा पूरा परिवार

Dharmendra Prayer Meet: 2025 में फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकारों ने दुनिया को अलविदा कहा. उन सितारों में अब लेजेंडरी और हिंदी सिनेमा के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का नाम भी शामिल हो चुका है. सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि अगले महीने वे अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे, जिसकी तैयारियों में उनका परिवार लगा था, लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि अब परिवार उनकी प्रेयर मीट की तैयारियों में लगा हुआ है. धर्मेंद्रे को दुनिया से सुखसत हुए 3 दिन हो चुके हैं. 

हालांकि, उनके फैंस अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. 89 साल के धर्मेंद्र काफी समय से उम्र से जुड़ी लंबी बीमारी से जूझते रहे थे. उनको कुछ समय पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके कुछ समय बाद उनको डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया था, जिसके कुछ समय अब उनके निधन की खबर ने उनके परिवार, फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ उनके फैंस को भी तोड़ कर रख दिया. परिवार ने बिना किसी शोर-शराबे के उनका अंतिम संस्कार कर दिया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

इस हफ्ते होगी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट

बॉलीवुड और उनके करीबियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. अब खबर है कि परिवार उनकी प्रेयर मीट इसी हफ्ते रखेगा. देओल परिवार से जुड़े एक करीबी ने पीटीआई को बताया कि इस हफ्ते के आखिर तक धर्मेंद्र जी की याद में एक प्रेयर मीट रखी जाएगी. उनके मुताबिक ये प्रेयर मीट मुंबई में ही होगी, लेकिन इसका वेन्यू अभी तय नहीं किया गया है. सोमवार दोपहर उन्हें जूहू के पवन हंस सेवा श्मशान में धर्मेंद्रे को अंतिम विदाई दी गई. जिसके बाद उनके घर फिल्मी सितारों का तांता लगा हुआ है. 

कई बड़े सितारों ने धर्मेंद्र को दी विदाई 

धर्मेंद्र के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे उनके घर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाते रहे. सोमवार और मंगलवार को लगातार सेलेब्स का आना-जाना लगा रहा. लोग हेमा मालिनी और प्रकाश कौर के साथ-साथ उनके दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल से मिलकर संवेदना जता रहे थे. उनके जाने से पूरा देओल परिवार टूट गया है. धर्मेंद्र अपने पीछे अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर, उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, बेटियां अजीता और विजयता को छोड़ गए हैं. 

6 दशकों का रहा धर्मेंद्रे का फिल्मी सफर 

इसके अलावा उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां ईशा और आहना भी इस दुख से उबरने की कोशिश कर रही हैं. पूरे परिवार पर उनके निधन का गहर असल पड़ा. धर्मेंद्र का फिल्मी सफर किसी चमकदार इतिहास से कम नहीं रहा. उन्होंने लगभग 6 दशकों तक इंडस्ट्री पर राज किया. इस दौरान उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. अपने अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और काइड-हार्ट नेचर की वजह से उन्होंने हमेशा दर्शकों के दिलों पर राज किया और खूब प्यार बटोरा. 

‘इक्कीस’ बनी धर्मेंद्रे की आखिरी फिल्म  

धर्मेंद्रे उन चुनिंदा सितारों में से एक हैं, जिन्होंने हर तरह की फिल्मों में काम किया और लोगों ने भी उन्हें हर रोल में पसंद किया. उन्होंने अपने दमदार करियर में ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘सत्यकाम’, ‘अनुपमा’ और ‘सीता और गीता’ जैसी शामदार फिल्मों में काम किया. उनका आखिरी बार करण जौरल की फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में देख गया था, जिसमें शबाना आज्मी के साथ उनके किस ने काफी सुर्खियां बटोरी थी. अब वे दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स की फिल्म ‘इक्कीस’ में नजर आ रहे हैं, जो उनकी आखिरी फिल्म है. 

