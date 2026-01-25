धर्मेंद्र को निधन के बाद मिलेगा पद्म विभूषण,सुरों की मलिका अल्का याग्निक को मिला पद्म भूषण, तो ममूटी और सतीश शाह को मिला ये अवॉर्ड

Dharmendra और नामचीन सिंगर अल्का याग्निक को भी इसी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा.
Trending Photos
Padma Vibhushan Dharmendra Alka Yagnik Padma Bhushan: देओल परिवार के लिए बड़ी खबर है. बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार धर्मेंद्र को भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा नामचीन सिंगर अल्का याग्निक को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा सिनेमाजगत में योगदान देने लिए टीवी और फिल्म एक्टर सतीश शाह और एक्टर प्रसन्नजीत चैटर्जी को भी अवॉर्ड से नवाजा जाएगा. तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से सितारे को किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा.
इन सितारों को मिला ये सम्मान
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों को भारत सरकार से बड़े सम्मान से सम्मानित किया है. वेटरन एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद भारत सरकार ने भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित करेगी. इसके अलावा कई गानों को अपनी सुरीली आवाज दे चुकी नामचीन सिंगर अल्का याग्निक, साउथ एक्टर ममूटी,को देश के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा एक्टर प्रसन्नजीत चैटर्जी और एक्टर सतीश शाह को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा.
President of India has approved 131 Padma Awards for 2026, including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri. The list includes 19 women, 6 foreigners/NRI/PIO/OCI, and 16 posthumous awardees. These prestigious civilian awards, announced on Republic Day, recognize… pic.twitter.com/ow1AQMM0n0
— IANS (@ians_india) January 25, 2026
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.