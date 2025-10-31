मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती वेटरन एक्टर धर्मेंद्र, जानें क्या हुआ है एक्टर को

Dharmendra Hospitalized in Mumbai: 89 साल के एक्टर धर्मेंद्र को लेकर बड़ी खबर है. एक्टर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिवार के करीबी लोगों के मुताबिक ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है. एक्टर को रुटीन चेकअप की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि ये खबर आते ही फैंस परेशान हो गए.

रुटीन चेकअप के लिए गए अस्पताल

एक्टर के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आग की तरह फैल गई और हर कोई परेशान हो गया. लेकिन, परिवार के करीबियों के मुताबिक ये सिर्फ रुटीन चेकअप का एक हिस्सा है. जिसे पहले प्लान किया गया था.धर्मेंद्र बॉलीवुड के उन दिग्गज सितारों में शामिल हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और फैंस से कनेक्टेड रहते हैं.

2023 में गए थे अमेरिका

ये पहली बार नहीं है कि धर्मेंद्र रुटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुई हैं. इससे पहले भी वो कई बार भर्ती हो चुके हैं. साल 2023 में जब उनके बेटे सनी देओल उन्हें अमेरिका लेकर गए थे तब भी फैंस परेशान हो गए थे. हालांकि बाद में पता चला था कि बढ़ती उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से वो इलाज के लिए कुछ दिन के लिए अमेरिका गए है. जहां पर कुछ दिन रहे थे. इसके बाद हेमा मालिनी ने कहा था कि वो रुटीन चेकअप के लिए गए थे.

निभाए कई यादगार किरदार

इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी यादगार फिल्में की है जिसे लोग आज भी देखना पसंद करते है.इन फिल्मों में 'शोले' फिल्म का वीरू का किरदार हो या फिर 'चुपके चुपके' फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगना हो. इसके अलावा 'ड्रीम गर्ल' और 'यमला पगला और दीवाना' जैसी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 में की थी.इसके बाद कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया. अपनी कड़ी मेहनत, लगन और दमदार एक्टिंग की वजह से इनका बॉलीवुड में रौब है.