89 साल का वो इकलौता सितारा, जिसके सामने अंडरवर्ल्ड भी खाता था खौफ, ले लिया था सीधे पंगा

Dharmendra का एक पुराना किस्सा खूब वायरल हो रहा है. ये किस्सा बॉलीवुड के ही-मैन और अंडरवर्ल्ड का है. ये वो किस्सा है जब अंडरवर्ल्ड से पाजी ने सीधा पंगा ले लिया था.

 

Oct 27, 2025, 07:07 PM IST
कौन है ये?

Dharmendra on Underworld: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र ने कई साल तक फिल्म इंडस्ट्री में राज किया. उनकी एक्टिंग से लेकर उनकी अदा का हर कोई दीवाना है.लेकिन, क्या आपको पता है धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के वो सितारे हैं जो अंडरवर्ल्ड से भी पंगा लेने में पीछे नहीं हटे.

जब आमने-सामने था अंडरवर्ल्ड और धर्मेंद्र
बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन सालों पुराना है. एक वक्त ऐसा था कि अंडरवर्ल्ड की इतना खौफ था कि वो सितारों को खुलेआम धमकियां देकर फिल्म में काम करने पर मजबूर करते थे. वो बॉलीवुड का काफी खराब वक्त था. लेकिन, धर्मेंद्र एक ऐसे सितारे थे जो उस वक्त भी बहादुरी दिखाई थी और बिना जान की परवाह किए उनसे सीधा पंगा लिया था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वो कई साल पुराना किस्सा

एक्टर डायरेक्टर सत्यजीत पुरीने शुक्रवार टॉकीज पर बात करते हुए धर्मेंद्र से जुड़ा किस्सा सुनाया. ये वो वक्त था जब अंडरवर्ल्ड किसी एक्टर को कॉल करता था तो वो डर जाते थे. लेकिन, धरमजी और उनका परिवार उनसे कभी नहीं डरता था.

मेरे पास एक सेना है...

धर्मेंद्र ने अंडरवर्ल्ड के लोगों से कहा था- 'अगर तुम आओगे तो पूरा साहनेवाला पंजाब से आ जाएगा. तुम्हारे पास 10 लोग हैं, लेकिन मेरे पास एक सेना है. एक बार बोलूंगा और ट्रक भरके पंजाब से लड़ने के लिए आएंगे. तुम मुझसे पंगा मत लो. इसके बाद उन्होंने कभी धर्मेंद्र से पंगा नहीं लिया.'

14 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसने चिल्लर बजट में की थी छप्परफाड़ कमाई, पर विद्या बालन नहीं थी पहली पसंद

हमलावर को किया काबू

सत्यजीत ने धर्मेंद्र और हमलावर से हुई भिड़ंत के बारे में भी बताया था. इन्होंने कहा था कि एक बार फैन ने धर्मेंद्र पर चाकू से हमला किया था. धर्मेंद्र ने उसे एक मिनट के अंदर संभाल लिया था. आजकल एक्टर अपने साथ 6 गनमैन और कई लोगों को लेकर चलते हैं. लेकिन, उन दिनों विनोद खन्ना और धर्मेंद्र जैसे सितारे खुलेआम चलते थे.वर्कफ्रंट की बात करें तो धर्मेंद्र अब कम फिल्मों में नजर आते हैं. आखिरी बार साल 2023 में आई 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में दिखे थे. जिसमें उनका किसिंग सीन काफी वायरल हुआ था.

 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव.

Dharmendra

