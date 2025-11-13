Advertisement
अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अब कैसी है धर्मेंद्र की तबीयत? दोस्त ‘वीरू’ का हाल-चाल लेने उनके घर पहुंचे ‘जय’

Dharmendra Health Updates: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को 4-5 दिन बाद बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, जिसके बाद उनके बेटे बॉबी देओल उनको घर लेकर आए. अब वे घर पर ही आराम कर रहे हैं. इसी बीच उनके करीबी दोस्त अमिताभ बच्चन उनसे मिलने पहुंचे. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:38 AM IST
Dharmendra Health Updates: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में से एक धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, जिसके बाद उनके बेटे बॉबी देओल उनको घर लेकर आए. कुछ समय बाद बेड़े बेटे सनी देओल की टीम ने एक ऑफिशियल बयान में बताया कि 89 वर्षीय धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में इलाज करवा रहे थे और अब वे घर पर ही आराम करेंगे. जब ‘ही-मैन ऑफ बॉलीवुड’ घर लौटे, तो उनके सबसे करीबी दोस्त अमिताभ बच्चन उनसे मिलने उनके घर पहुंचे और स्वास्थ्य की जानकारी ली. 

सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो धर्मेंद्र के घर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं. अगर दोनों ने फिल्मी सफर की बात करें तो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने एक साथ 4 फिल्मों में काम किया है, जिनमें ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘राम बलराम’ और ‘हम कौन हैं?’ शामिल हैं. दोनों की जोड़ी को साथ में काफी पसंद किया गया. आज भी उनके फैंस दोनों को ‘जय-वीरू’ की जोड़ी के तौर पर देखते हैं और याद करते हैं. इसी साल दोनों की फिल्म ‘शोले’ ने अपने 50 साल पूरे किए हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

धर्मेंद्र को 4-5 दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टी 

बता दें, धर्मेंद्र को 10 नवंबर को सांस लेने में तकलीफ के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें कुछ समय वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया था. बाद में सोशल मीडिया पर उनकी मौत की झूठी खबरें वायरल होने लगी, जिसके बाद उनके फैंस और इंडस्ट्री से लेकरराजनीति की दुनिया खलबली मच गई. हर कोई सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि देने लगा, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लेखक-गीतकार जावेद अख्तर का नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने गलती से श्रद्धांजलि व्यक्त की थी.

मौत की झूठी खबर पर जाहिर की थी नाराजगी

इतना ही नहीं, इस फेक खबर से धर्मेंद्र के परिवार के बीच भी अफरा‑तफरी मच गई थी, जिसके बाद उनकी बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा था, ‘मीडिया ओवरड्राइव में है, पापा स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं, कृपया हमें प्राइवेसी दें’. इतना ही नहीं, उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने भी सोशल मीडिया पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था, ‘उनकी मौत की झूठी खबरें माफ नहीं की जा सकतीं और जिम्मेदार मीडिया चैनलों की ये हरकत बेहद अनादरपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना है’. 

