35 साल के इस एक्टर का निधन, गंभीर बीमारी से थे पीड़ित, 15 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर सीरीज से हुए थे फेमस

‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ (Game of Thrones) के यंग एक्टर माइकल पैट्रिक (Michael Patrick) के निधन की खबर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और फैंस को गहरा सदमा दिया है. 35 साल की कम उम्र में उन्होंने लंबी बीमारी से जूझने के बाद अंतिम सांस ली. पिछले कुछ समय से वो मोटर न्यूरॉन डिजीज जैसी गंभीर और दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे थे, जो धीरे-धीरे शरीर की मांसपेशियों को कमजोर कर देती है. उनके निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई और फैंस ने उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

माइकल पैट्रिक ने अपने करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाईं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी सीरीज ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ से मिली. इस सीरीज में उनकी एक्टिंग की तारीफ क्रिटिक्स और फैंस दोनों ने की थी. अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और सादगी भरे व्यवहार के कारण उन्होंने कम समय में ही इंडस्ट्री में खास जगह बना ली थी.

माइकल की पत्नी नाओमी ने दी खबर

माइकल पैट्रिक के निधन की खबर उनकी पत्नी नाओमी द्वारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दी गई. उन्होंने लिखा, ‘कल रात, मिक का नॉर्दर्न आयरलैंड के हॉस्पिस में दुखद निधन हो गया. उन्हें 1 फरवरी 2023 को मोटर न्यूरॉन डिजीज का पता चला था. उन्हें 10 दिन पहले भर्ती कराया गया था और वहां की बेहतरीन टीम ने उनकी देखभाल की. परिवार और दोस्तों के बीच उन्होंने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली.’

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पत्नी ने लिखा भावुक मैसेज

एक्टर की पत्नी ने उन्हें याद करते हुए कहा, ‘कई बार कहा जा चुका है कि मिक उन सभी के लिए प्रेरणा थे जिन्हें उनके संपर्क में आने का सौभाग्य मिला, न केवल पिछले कुछ सालों में उनकी बीमारी के दौरान बल्कि उनके जीवन के हर दिन. उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जो किसी भी इंसान द्वारा अच्छी तरह से जिया जा सकता है. आनंद, उमंग, खिलखिलाती हंसी. लाल बालों वाले एक महान पर्सनैलिटी.”

बीमारी के समय नहीं हारी हिम्मत

कहा जाता है कि बीमारी का पता चलने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपने इलाज के साथ-साथ काम

करने की कोशिश करते रहे. उनके करीबी लोगों के अनुसार, वह बेहद पॉजिटिव सोच रखते थे और दूसरों को भी इंस्पायर करते थे कि कठिन समय में हौसला नहीं खोना चाहिए. उनके निधन पर को-स्टार्स, डायरेक्टर्स और फैंस ने गहरा दुख व्यक्त किया है. कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो एक शानदार एक्टर ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी थे.