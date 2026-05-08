9 रेटिंग वाली धांसू सीरीज 'गुल्लक' के बदल गए अन्नू भैया, इस एक्टर ने किया रिप्लेस; दे चुके हैं कई हिट सीरीज-फिल्में

दर्शकों के बेहद पसंदीदा ओटीटी शो ‘गुल्लक’ का पांचवां सीजन जल्द ही सोनी लीव पर स्ट्रीम होने वाला है. इस नए सीजन में खास किरदार नजर आएगा. मिश्रा परिवार के जाने-पहचाने किरदार अन्नू भैया की भूमिका में अनंत वी. जोशी नजर आएंगे. ‘गुल्लक’ के पांचवें सीजन में अनंत जोशी आनंद “अन्नू” मिश्रा के रूप में शामिल हुए हैं और दर्शक उनके अभिनय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ‘गुल्लक’ अपनी सादगी, पारिवारिक प्यार और रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी-छोटी घटनाओं के लिए मशहूर है.

‘गुल्लक 5’ में अनंत वी जोशी की एंट्री

इस सीजन में मिश्रा निवास के दरवाजे फिर से खुल रहे हैं. शो में पुराने किरदारों के साथ एक नया चेहरा भी जुड़ रहा है. अनंत वी. जोशी अन्नू भैया के आकर्षण, मासूमियत और भावनात्मक जुड़ाव को आगे बढ़ाते नजर आएंगे. इस सीरीज से जुड़ने पर अनंत वी. जोशी ने अपने विचार साझा करते हुए बताया, “गुल्लक हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब रहा है क्योंकि मिश्रा परिवार मुझे हमारे अपने परिवार की बहुत याद दिलाता है. उनकी गर्मजोशी, छोटे-छोटे पल, बातचीत और वह सादगी, जिससे वे लोगों के जीवन को छू जाते हैं, मुझे बेहद पसंद है. मैं लंबे समय से इस दुनिया का प्रशंसक रहा हूं, इसलिए अब इसका हिस्सा बनना सचमुच बहुत खास लग रहा है.”

अनंत ने आगे कहा कि अन्नू भैया के किरदार में इस सीजन में उनके जीवन के अधिक परिपक्व और विकसित पहलू को दिखाया जाएगा. उन्होंने कहा, “पहले ही दिन से पूरी कास्ट और टीम से बहुत प्यार और गर्मजोशी मिली. मैं सचमुच ‘गुल्लक’ परिवार का हिस्सा बनकर आभारी हूं और दर्शकों के साथ इस नए सीजन का अनुभव करने के लिए बहुत उत्साहित हूं.”

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अन्नू मिश्रा के किरदार में आएंगे नजर

‘द वायरल फीवर’ निर्मित ‘गुल्लक 5’ में अनंत वी. जोशी के साथ ही जमील खान, गीतांजलि कुलकर्णी, हर्ष मायर और सुनीता राजवार जैसे कलाकार अपनी भूमिकाओं में वापसी भी कर रहे हैं. मेकर्स के अनुसार अनंत वी. जोशी के जुड़ने से शो में नई एनर्जी और रोचकता आ जाएगी.

‘गुल्लक’ भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले पसंदीदा ओटीटी शोज में से एक है. अपनी शानदार कहानी और बेहतरीन अभिनय के लिए यह शो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है. वहीं, नए सीजन में परिवार की पुरानी मिठास के साथ नई कहानियां और मोड़ देखने को मिलेंगे.