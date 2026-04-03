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Hindi Newsबॉलीवुड2020 की वो सीरीज… जिसके 4 सीजन ने लोगों को पेट पकड़कर हंसने पर किया मजबूर, अब पांचवें भाग के साथ करेगी धांसू कमबैक

2020 की वो सीरीज… जिसके 4 सीजन ने लोगों को पेट पकड़कर हंसने पर किया मजबूर, अब पांचवें भाग के साथ करेगी धांसू कमबैक

2020 Trending Comedy Series:  इस समय ओटीटी पर एक से बढ़कर एक कंटेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और जबरदस्त थ्रिलर देखने को मिलता है. वहीं इस समय अमेजन प्राइम वीडियो पर कई फैमिली शोज ट्रेंड हो रहे हैं, जो आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे. आज हम साल 2020 में रिलीज हुई एक सुपरहिट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका पांचवां सीजन जल्द ही रिलीज होने वाला है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 03, 2026, 02:02 PM IST
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2020 की वो सीरीज… जिसके 4 सीजन ने लोगों को पेट पकड़कर हंसने पर किया मजबूर, अब पांचवें भाग के साथ करेगी धांसू कमबैक

ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम आज 3 अप्रैल, 2020 को 'पंचायत' (Panchayat) सीजन 1 की लॉन्चिंग के 6 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. इस खास मौके पर उन्होंने ऑफिशियली सीरीज के सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले 'सीजन 5' की शूटिंग शुरू होने का ऐलान कर दिया है. साल 2020 में अपनी शुरुआत के बाद से, 'पंचायत' लगातार इंडिया की सबसे चहेती सीरीज में से एक बनी हुई है और हर सीजन के साथ उसने लाखों लोगों का दिल जीता है. खासकर सीजन 4 ने दर्शकों को इस कदर बांधे रखा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था. 

सीरीज ‘पंचायत’ के सीजन 4 ने शुरुआती दिनों में ही रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की और लॉन्चिंग हफ्ते के दौरान इस फ्रेंचाइजी के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग दी. रिलीज के पहले ही दिन सीजन 4 अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएई समेत 42 से ज्यादा देशों में 'टॉप 10' टाइटल्स में ट्रेंड कर रहा था. लॉन्चिंग हफ्ते के दौरान इसे भारत के 95% पिन कोड्स और 180 से ज्यादा देशों के दर्शकों ने देखा. 

सीजन 4 का वो जबरदस्त क्लाइमैक्स 
फैंस के इसी बेमिसाल प्यार ने नए सीजन को लाने के जोश को और बढ़ा दिया है, जो एक बार फिर दिल छू लेने वाली कहानी और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ एक शानदार सफर का वादा करता है. सीजन 4 के उस जबरदस्त क्लाइमेक्स के बाद, फैंस बेसब्री से अपने पसंदीदा फुलेरा में वापसी का इंतजार कर रहे हैं. पिछला सीजन वहां खत्म हुआ था, जहां सचिव जी अपने 'कैट' (CAT) रिजल्ट के बाद अगला कदम तय कर रहे थे, मंजू देवी पंचायत चुनाव में मिली हार के झटके से उबरने की कोशिश कर रही थीं, और प्रधान जी इस नतीजे से पूरी तरह हिल गए थे. 

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सीजन 5 के बारे में 
सीजन 5 अब इसी तनावपूर्ण मोड़ से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें फुलेरा स्टाइल के ह्यूमर, ड्रामा और दिल छू लेने वाले पलों के साथ कई नए ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे. द वायरल फीवर (TVF) द्वारा प्रोड्यूस की गई 'पंचायत' सीजन 5 को दीपक कुमार मिश्रा और चंदन कुमार ने मिलकर क्रिएट किया है, जिसे चंदन कुमार ने लिखा है और दीपक कुमार मिश्रा ने डायरेक्ट किया है. इस सीजन में जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, फैसल मलिक, चंदन रॉय, सांविका, दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवार और पंकज झा जैसे इसके मशहूर कलाकार एक बार फिर साथ नजर आएंगे. 

सीरीज ‘पंचायत’ की पॉपुलैरिटी
हर नए सीजन के साथ यह सीरीज न केवल दर्शकों के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर रही है, बल्कि उन्हें फुलेरा गांव की दुनिया में और भी गहराई से ले जा रही है, भारत के दिल में बसा ये छोटा सा गांव अब एक ग्लोबल कल्चरल फेनोमेनन बन चुका है. गांव की सादगी से शुरू हुई यह कहानी अब सीमाओं को पार कर गई है और अपनी स्थानीय पहचान को बरकरार रखते हुए दुनिया भर के करोड़ों लोगों के दिलों को छू रही है.

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