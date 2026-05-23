मोस्ट वॉन्टेड डॉन की वापसी से हिली फिल्म इंडस्ट्री, 36 साल बाद फिर लौटेगा गैंगस्टर वर्ल्ड

हॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर क्राइम ड्रामा फिल्म ‘द गॉडफादर’ साल 1972 में रिलीज हुई थी. 2 घंटे 55 मिनट की इस फिल्म में ऑडियंस को गैंगस्टर वर्ल्ड की एक ऐसी कहानी देखने को मिली थी, जिसने पुरी दुनिया में तहलका मचा दिया था. ‘द गॉडफादर’ फ्रेंचाइजी को अब तक 8 अकेडमी अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें एक्टर, डायरेक्टर और सिनेमैट्रोग्रॉफी समेत कई कैटेगरी शामिल हैं. करीब 3 दशक बाद अब इस माफिया वापसी होने वाली है, जिसमें एक नई कहानी देखने को मिलेगी.

हर तरह का अपराध, धोखाधड़ी, खूनी खेल और सट्टा वाली ये कहानी इस बार एक नई कहानी को पर्दे पर उतारेगी, जो कैरेक्टर ‘कॉनी’ की लाइफ पर बेस्ड होगी. खबरों के मुताबिक, पैरामाउंट पिक्चर्स ने 'कॉनी' नाम की नोवेल के फिल्म राइट्स खरीद लिए हैं.

इस किताब पर बेस्ड होगी अगली फ्रेंचाइजी

'कॉनी' नोवेल फिल्म ‘द गॉडफादर’ के डॉन विटो कोरलेओन की बेटी कॉनी कोरलेओन पर बेस्ड है. इस किताब की ऑफिशियल परमिशन फेमस राइटर मारियो पुजो से ले ली गई है. इस नोवेल को स्क्रिप्ट के तौर पर फेमस इटेलियन-अमेरिकन राइटर एड्रियाना ट्रिगियानी द्वारा लिखा जा रहा है, जिसके साल 2027 तक पुरे होने की उम्मीद है. खबरों के अनुसार, इस किताब के लिए आठ कंपनियों के बीच कड़ा मुकाबला चला था, जिसमें रैंडम हाउस पब्लिशिंग ने इसके राइट्स हासिल किए हैं.

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क्या कॉनी लेगी बदला?

फिल्म द गॉडफादर के अपकमिंग पार्ट में कॉनी की स्टोरी दिखाई जाएगी और उसके नजरिए से कोरलियोन फैमिली की स्टोरी पर फोकस किया जाएगा. बताया जा रहा है कि वो अपने भाई और पिता की माफिया की दुनिया में एक अलग हलचल पैदा कर देगी, जिससे कहानी में कई नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पार्ट में वो अपने भाई से अपने पति की मौत का बदला लेगी.

इन कलाकारों को मिली थी पॉपुलैरिटी

साल 1972 में बनी इस फिल्म का निर्देशन कोपोला ने किया था और इसमें एक्टर मार्लन ब्रैंडो ने डॉन विटो कोरलेओन की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म ने गैंगस्टर सिनेमा की दुनिया ही बदल दी थी. साथ ही, इस फिल्म ने अल पचीनो, जेम्स कान, रॉबर्ट डुवैल, डायने कीटन और जॉन कैजेल जैसे कई एक्टर्स के करियर को शिखर पर पहुंचा दिया था.

अब तक रिलीज हो चुके तीन पार्ट

फिल्म ‘द गॉडफादर’ का दूसरा पार्ट साल 1974 में रिलीज किया गया था. इस भाग को भी उतनी ही पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी, जितनी इसके पहले भाग को मिली. इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट को 6 ऑस्कर अवॉर्ड हासिल हुए थे. वहीं साल 1990 में रिलीज होने पर द गॉडफादर पार्ट III को फैंस से मिक्स रिएक्शन मिले थे, लेकिन फिल्म ने सालों से लगातार एक बड़ा फैन बेस खड़ा किया है.