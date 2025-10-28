Advertisement
9 Years Of Ae Dil Hai Mushkil: दोस्ती, प्यार और जुनून से परे… रणबीर कपूर की इस फिल्म ने पूरे किए 9 साल, भावुक करण जौहर ने फैंस को कहा, ‘शुक्रिया’

9 Years Of Ae Dil Hai Mushkil: करण जौहर की फिल्म ‘ए दिल है मुश्किल’ के आज नौ साल पूरे हो गए हैं, और इस खास मौके पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक लंबा थ्रोबैक फोटो के साथ शेयर किया है. 

 

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 28, 2025, 04:15 PM IST
साल 28 अक्टूबर, 2016 में करण जौहर की फिल्म 'ए दिल है मुश्किल' रिलीज हुई थी. जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिका में नजर आए थे. यह करण जौहर की सुपरहिट फिल्मों में से एक है.  उन्होंने फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया है, जिसमें पुरानी तस्वीरें भी शामिल हैं. 

 

फिल्म के 9 साल पूरे होने पर लिखा लंबा पोस्ट
करण जौहर ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्म 'ए दिल है मुश्किल' के 9 साल पूरे होने के खास अवसर पर एक स्वीट कैप्शन में लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं, 'एक दशक से एक साल कम और सच कहूं तो कल की ही बात लगती है, जब मैं शायद अपनी अब तक की सबसे खास फिल्म के सेट पर था…’

A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

प्यार देने के लिए कहा ‘शुक्रिया’
उन्होंने ने आगे लिखा, ‘मैं जो कर रहा हूं उसे करने में बहुत मजा आता है, ऐसे लोगों के साथ जो कलाकार के रूप में बेमिसाल थे…कलाकारों से लेकर क्रू तक. मेरा दिल इसे कभी नहीं भूलेगा. 'ऐ दिल है मुश्किल' को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रिया... अब तक इसमें जान और प्यार फूंकने के लिए!! #AeDilHaiMushkil.’

 

फिल्म की कहानी
फिल्म ‘ए दिल है मुश्किल' फिल्म में रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनुष्का शर्मा ने गजब की एक्टिंग करते हुए नजर आए थे. वहीं इस फिल्म में शाहरुख खान का भी कैमियो था, जिसमें वो ऐश्वर्या राय के किरदार के प्रेमी बने थे. 'ऐ दिल है मुश्किल' 28 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई थी. म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा इस फिल्म को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले लिखा, निर्देशन और बनाया गया है.

9 Years Of Ae Dil Hai MushkilRanbir KapoorKaran Joharshah rukh kapoorAishwarya RaiAnushka Sharma

