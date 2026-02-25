9 दिनों से अस्पताल में भर्ती सलीम खान, आमिर खान ने दिया हेल्थ अपडेट, बोले- 'हम सब दुआ कर रहे...'

Aamir Khan On Salim Khan Health: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान कुछ दिन पहले सलीम खान से मिलने लीलावती अस्पताल गए थे और अब उन्होंने उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी दी. एक्टर ने बताया कि सभी दुआ कर रहे हैं कि सलीम साहब जल्दी से ठीक होकर घर लौट आएं.
Aamir Khan On Salim Khan Health: सुपरस्टार सलमान खान के पिता और दिग्गज राइटर सलीम खान बीते 9 दिनों से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. डॉक्टर उनका आईसीयू में इलाज कर रहे हैं. परिवार और कई सेलेब्स अस्पताल में उनसे मिलने पहुंच रहे हैं. आमिर खान भी बीते कुछ दिन पहले सलीम खान से मिलने गए थे. इस मुश्किल घड़ी में हर कोई सलमान खान और उनके परिवार के साथ खड़ा है. इस बीच आमिर खान ने हाल ही में सलीम खान की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया और बताया कि सब लोग उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.
आज 25 फरवरी को आमिर खान फिर सलीम खान से मिलने लीलावती अस्पताल पहुंचे. इससे पहले आमिर मुंबई में एक इवेंट में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने सलमान खान के पिता सलीम खान की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया. आमिर ने बताया कि उस वक्त सलीम खान आईसीयू में थे, जिस वजह से मैं उनसे मिल नहीं सका था. मैं सलीम साहब से फिर मिलने गया था. हम सब दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और घर लौट आएं. वह आईसीयू में थे तो मैं पर्सनली नहीं मिल पाया, लेकिन मैं उनके परिवार वालों के साथ बैठा था और मुझे अलवीरा बता रही थी कि हर रोज उनकी हेल्थ में सुधार आ रहा है. हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए और एक बार फिर घर आ जाएं.
बता दें कि सलीम खान को 17 फरवरी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. तब उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था. सलीम खान की उम्र देखते हुए उन्हें तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. हालांकि, बाद में उनके ब्रेन में क्लॉट होने की खबर सामने आई थी. इसके बाद 18 फरवरी को सलीम खान के डॉक्टर ने मीडिया को हेल्थ अपडेट दिया था.
