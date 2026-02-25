Advertisement
trendingNow13122688
Hindi Newsबॉलीवुड9 दिनों से अस्पताल में भर्ती सलीम खान, आमिर खान ने दिया हेल्थ अपडेट, बोले- हम सब दुआ कर रहे...

9 दिनों से अस्पताल में भर्ती सलीम खान, आमिर खान ने दिया हेल्थ अपडेट, बोले- 'हम सब दुआ कर रहे...'

Aamir Khan On Salim Khan Health: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान कुछ दिन पहले सलीम खान से मिलने लीलावती अस्पताल गए थे और अब उन्होंने उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी दी. एक्टर ने बताया कि सभी दुआ कर रहे हैं कि सलीम साहब जल्दी से ठीक होकर घर लौट आएं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 25, 2026, 11:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आमिर खान ने बताया सलीम खान का हाल
आमिर खान ने बताया सलीम खान का हाल

Aamir Khan On Salim Khan Health: सुपरस्टार सलमान खान के पिता और दिग्गज राइटर सलीम खान बीते 9 दिनों से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. डॉक्टर उनका आईसीयू में इलाज कर रहे हैं. परिवार और कई सेलेब्स अस्पताल में उनसे मिलने पहुंच रहे हैं. आमिर खान भी बीते कुछ दिन पहले सलीम खान से मिलने गए थे. इस मुश्किल घड़ी में हर कोई सलमान खान और उनके परिवार के साथ खड़ा है. इस बीच आमिर खान ने हाल ही में सलीम खान की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया और बताया कि सब लोग उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. 

आमिर खान ने दिया हेल्थ अपडेट

आज 25 फरवरी को आमिर खान फिर सलीम खान से मिलने लीलावती अस्पताल पहुंचे. इससे पहले आमिर मुंबई में एक इवेंट में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने सलमान खान के पिता सलीम खान की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया. आमिर ने बताया कि उस वक्त सलीम खान आईसीयू में थे, जिस वजह से मैं उनसे मिल नहीं सका था. मैं सलीम साहब से फिर मिलने गया था. हम सब दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और घर लौट आएं. वह आईसीयू में थे तो मैं पर्सनली नहीं मिल पाया, लेकिन मैं उनके परिवार वालों के साथ बैठा था और मुझे अलवीरा बता रही थी कि हर रोज उनकी हेल्थ में सुधार आ रहा है. हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए और एक बार फिर घर आ जाएं. 

'दिल और दिमाग दोनों को छूती है अस्सी', जावेद अख्तर ने की तापसी पन्नू की फिल्म की जमकर तारीफ, बोले- समाज से पूछती...

Add Zee News as a Preferred Source

17 फरवरी को अस्पताल में हुए थे भर्ती

बता दें कि सलीम खान को 17 फरवरी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. तब उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था. सलीम खान की उम्र देखते हुए उन्हें तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. हालांकि, बाद में उनके ब्रेन में क्लॉट होने की खबर सामने आई थी. इसके बाद 18 फरवरी को सलीम खान के डॉक्टर ने मीडिया को हेल्थ अपडेट दिया था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Salim Khan

Trending news

‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
Maharashtra
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
E Library Inauguration in Goa
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
Nitesh Rane
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
भारत का बजा डंका, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?
Dr Abhijat Sheth
भारत का बजा डंका, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?
बंगाल में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश! पटरी पर 'बम' मिलने से हरकत में अफसर
West Bengal
बंगाल में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश! पटरी पर 'बम' मिलने से हरकत में अफसर
'फरवरी में अप्रैल का एहसास', कश्मीर में इतिहास की पहली विंटर हीटवेव ने तोड़े रिकॉर्ड
Kashmir Heatwave 2026
'फरवरी में अप्रैल का एहसास', कश्मीर में इतिहास की पहली विंटर हीटवेव ने तोड़े रिकॉर्ड
दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल
kerala news in hindi
दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल