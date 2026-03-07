19 दिन बाद आया सलीम खान का हेल्थ अपडेट, अब कैसी है उनकी हालत? कई दिनों से ICU में हैं भर्ती

Salim Khan Health Update: सलमान खान के पिता और दिग्गज राइटर सलीम खान को 17 फरवरी को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बताया गया कि उन्हें हल्का ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद उन्हें तुरंत मुंबई के बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उनका छोटा सा मेडिकल प्रोसीजर किया. फिलहाल डॉक्टरों की टीम उन्हें आईसीयू में रखकर लगातार निगरानी कर रही है. 19 दिन बाद उनका हेल्थ अपडेट आ गया है.

राहत की बात ये है कि डॉक्टरों ने बताया है कि सलीम खान की हालत अब स्थिर है और उनकी सेहत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. सलीम खान के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आते ही बॉलीवुड के कई बड़े सितारे उनका हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे. आमिर खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, रितेश देशमुख और रणवीर सिंह जैसे कई कलाकार लीलावती अस्पताल पहुंचे और परिवार से मुलाकात की. सभी ने सलीम खान के जल्द ठीक होने की दुआ की.

जावेद अख्तर ने सलीम खान की हेल्थ अपडेट

इंडस्ट्री में सलीम खान को बेहद सम्मान की नजर से देखा जाता है, इसलिए उनकी तबीयत की खबर सुनकर फिल्म जगत के कई लोग चिंतित नजर आए. हाल ही में दिल्ली में एक बुक लॉन्च इवेंट के दौरान जावेद अख्तर ने अपने पुराने दोस्त और राइटर पार्टनर सलीम खान की हेल्थ को लेकर बड़ा अपडेट दिया. जावेद अख्तर ने कहा, ‘सलीम अब ठीक हैं. वे रिकवर कर रहे हैं. वे कुर्सी पर बैठकर बातें कर रहे हैं और पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं’. जिससे उनके फैंस भी राहत की सांस की.

आमिर खान और डेजी शाह ने भी दी जानकारी

इससे पहले आमिर खान ने भी एक इवेंट के दौरान सलीम खान की सेहत को लेकर बात की थी. उन्होंने बताया, ‘मैं सलीम साहब से मिलने अस्पताल गया था. हम सभी उनकी जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. मैं उनसे सीधे नहीं मिल पाया क्योंकि वे आईसीयू में थे. मैं परिवार के साथ बैठा था. अलवीरा जी ने बताया कि उनकी सेहत हर दिन बेहतर हो रही है. हम सब चाहते हैं कि वे जल्द घर लौटें’. एक्ट्रेस डेजी शाह ने भी हाल ही में दिए इंटरव्यू में सलीम खान की सेहत को लेकर जानकारी दी.

पिता की हालत सुधरते ही काम पर लौटे सलमान

उन्होंने कहा, ‘मैं सलीम सर से मिल नहीं पाई, लेकिन मैं सलमान सर और उनके परिवार के संपर्क में हूं. सलीम सर अब ठीक हैं और उनकी हालत स्थिर है. फिलहाल वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं और खतरे से बाहर हैं’. पिता के अस्पताल में भर्ती होने के चलते सलमान ने अपने सभी काम कुछ समय के लिए रोक दिए थे. वे लगातार पिता के साथ अस्पताल में मौजूद थे. अब जब उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है तो सलमान फिर से अपनी फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग पर लौट आए हैं.