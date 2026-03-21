ईद पर सलमान खान ने दी बधाई, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर के बाहर पिता संग दी झलक, सलीम खान को देखकर खुश हुए फैंस; वीडियो

Salman Khan pics: ईद के मौके पर बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान ने सोशल मीडिया पर फैंस को मुबारकबाद दी. वहीं, सलमान खान के पिता सलीम खान इस साल की शुरुआत में अस्पताल में भर्ती होने के बाद पहली बार ईद पर नजर आए। सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान और परिवार के कई सदस्यों के साथ, उन्होंने शनिवार को फैंस का अभिवादन किया और हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया. ब्रेन हैंब्रेज होने के बाद से सलीम खान अस्पताल में भर्ती थे और ईद के मौके पर उन्हें देखकर फैंस गदगद हो गए.

बत दें कि अभी कुछ समय पहले ही सलीम खान अस्पताल से घर आए हैं, वो पिछले एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे. सलीम खान को स्वस्थ देखने के बाद उनके फैंस भी काफी खुश नजर आ रहे हैं. सलमान और उनके पिता के साथ परिवार के बाकी सदस्यों ने भी फैंस के सामने अपनी झलक दिखाई, जिसमें उनकी मां भी शामिल थीं.

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ईद के मौके पर सलीम खान को देखकर फैंस और भी खुश हो गए, इस दौरान सलीम खान व्हीलचेयर पर दिखे. सलमान खान, सोहेल, अरबाज, अर्पिता खान सहित परिवार के अन्य सदस्य भी दिखे. सभी के चेहरे पर मुस्कान दिखी. बीते कुछ दिन खान फैमिली के लिए काफी मुश्किल भरे थे. सलीम खान को खराब तबीयत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, उन्हें पिछले दिनों अस्पताल से छुट्टी मिल गई और अब वे घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं. ईद पर पूरे परिवार को हंसता-मुस्कुराता देख फैंस को भी सुकून मिला है.