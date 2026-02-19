Advertisement
trendingNow13114895
Hindi Newsबॉलीवुडअब कैसी है सलीम खान की तबीयत? पिता का हालचाल लेने बाद अस्पताल से निकले सलमान खान, लगातार दुआ मांग रहे फैंस

अब कैसी है सलीम खान की तबीयत? पिता का हालचाल लेने बाद अस्पताल से निकले सलमान खान, लगातार दुआ मांग रहे फैंस

Salim Khan Health Update: हिंदी सिनेमा के दिग्गज स्क्रीनराइटर सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पातल में भर्ती हैं. जहां वे ICU में भर्ती हैं. अचानक उनकी बिगड़ी तबीयत के बाद उन्हें इमरजेंसी में लाया गया था. उनका पूरा परिवार भी उनके साथ अस्पताल में मौजूद है. हर कोई उनकी अच्छी हेल्थ के लिए दुआएं कर रहा है. इसी बीच सलमान खान देर रात अस्पताल पहुंचे. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 19, 2026, 09:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Salim Khan Health Update
Salim Khan Health Update

Salim Khan Health Update: हिंदी सिनेमा के मशहूर और दिग्गज स्क्रीनराइटर सलीम खान की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल वे आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में हैं. इमरजेंसी में लाए जाने के बाद परिवार के सभी सदस्य अस्पताल में उनके साथ मौजूद हैं. फैंस और करीबी उनकी जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं. इसी बीच सलमान खान भी देर रात अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लेने पहुंचे.

इसके बाद उनको अस्पताल से बाहर निकलते हुए देखा गया. बाहर निकलते समय सलमान अच्छी खासी सिक्योरिटी से घिरे नजर आए. उन्होंने टी-शर्ट और कैप पहन रखी थी और मीडिया से बातचीत किए बिना सीधे अपनी कार की ओर बढ़ गए. सिर झुकाए वे तेजी से गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए. बाद में वे कार के अंदर बैठे कुछ पल इधर-उधर देखते नजर आए. इसके बाद उनकी गाड़ी अस्पताल परिसर से बाहर निकल गई. उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आई.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

Add Zee News as a Preferred Source

माइनर ब्रेन हेमरेज की हुई दिक्कत 

जानकारी के मुताबिक सलीम खान को सुबह करीब 8.30 बजे परिवार के डॉक्टर संदीप चोपड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे थे. उन्हें तुरंत इमरजेंसी केयर दी गई और पहली मंजिल के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया. डॉक्टरों ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर अचानक काफी बढ़ गया था. इसी वजह से दिमाग की दाईं ओर की नस फटने से हल्की इंटरनल ब्लीडिंग हुई. उनका इलाज कर रहे डॉक्टर जलील पार्कर ने उनकी हेल्थ बताते हुए ऑफिशियल बयान दिया था, जिसमें उनकी कंडीशन बताई. 

150 करोड़ का बजट, 6 दिनों में आधा भी वसूल नहीं पाई O'Romeo, क्या आगे तय कर पाएगी 106.15 करोड़ का फासला?

डॉक्टर ने बताई अब कैसी उनकी हालत? 

उन्होंने बताया, ‘हां, ये सही है कि सलमान खान के पिता सलीम खान को सुबह 8.30 बजे लिलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्हें उनके फैमिली डॉक्टर संदीप चोपड़ा लेकर आए थे. तुरंत इमरजेंसी इलाज शुरू किया गया और उन्हें आईसीयू में रखा गया’. डॉक्टर ने आगे बताया, ‘दिमाग में हल्की ब्लीडिंग हुई है. आज सुबह डीएसए नाम का एक प्रोसेस किया गया. फिलहाल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी. वे अभी वेंटिलेटर पर हैं. उम्मीद है कि कल तक उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा’. 

फैंस लगातार मांग रहे सलामती की दुआ 

उन्होंने आगे कहा, ‘उम्र को देखते हुए रिकवरी में थोड़ा समय लग सकता है’. फिलहाल न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन की टीम लगातार उनकी हालत पर नजर रखे हुए है. पिता की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही सलमान खान शूटिंग छोड़कर माध आइलैंड से मुंबई लौट आए. उनकी बहनें अलवीरा अग्निहोत्री और अर्पिता शर्मा के साथ परिवार बाकी सदस्य भी अस्पताल पहुंचे. फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Salim KhanSalman Khan

Trending news

'थाली बजाने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
Galgotia University
'थाली बजाने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
un statement
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
West Bengal elections 2026
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
Mamata Banerjee
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
DNA
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
India AI Impact
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
Maharashtra politics
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
India AI Impact
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो