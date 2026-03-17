1 महीने बाद आज अस्पताल से सलीम खान को मिल सकती है छुट्टी, 17 फरवरी को हुए थे इस वजह से भर्ती

Salim Khan Discharge From Hospital: 90 साल के वेटरन स्क्रीन राइटर सलीम खान एक महीने से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. ब्रेन हैमरेज की शिकायत के बाद उन्हें पिछले महीने आनन-फानन में भर्ती कराया गया था. फिलहाल,वो स्टेबल हैं और रिपोर्ट्स की मानें तो उन्हें मंगलवार (17 मार्च) को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है.

17 फरवरी को हुए थे भर्ती

सलीम खान को 17 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां पर डॉक्टर जलील पारकर की देखरेख में वो रहे. बढ़ती उम्र की वजह से भी सलीम खान को कई सारी दिक्कतें हो रही थीं. उस वक्त मीडिया से बात करते हुए सलीम खान का हेल्थ अपडेट देते हुए जलील पारकर ने कहा था- 'माइनर ब्रेन हैमरेज हुआ है. स्मॉल प्रोसीजर सुबह किया गया. वो अभी ठीक है और स्टेबल हैं. लेकिन, वेंटिलेटर पर हैं. हो सकता है कि उन्हें कल वेंटिलेटर से हटाया जाए. उम्र को ध्यान में रखते हुए रिकवरी थोड़ी स्लो होगी.

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अस्पताल लगातार पहुंचे घरवाले

सलीम खान भले ही बीते एक महीने से अस्पताल में भर्ती हैं लेकिन, उनके हालचाल लेने वालों का अस्पताल में तांता लगा हुआ है. सलमान खान, अरबाज खान के अलावा बाकी परिवार के लोग उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं और लगातार उनका हेल्थ अपडेट लेने अस्पताल में दिखे. यहां तक कि आमिर खान और शाहरुख खान भी सलीम खान को देखने अस्पताल पहुंचे थे. सलीम और जावेद की जोड़ी बॉलीवुड में काफी मशहूर थी ऐसे में जावेद अख्तर भी अपने दोस्त को देखने के लिए अस्पताल का विजिट किया था.

अरबाज ने क्या कहा था?

कुछ दिन पहले इफ्तार पार्टी से लौटते वक्त पपाराजी ने अरबाज से सलीम खान की सेहत का अपडेट लिया था. उस वक्त अरबाज ने कहा था कि वो पहले से बेहतर हैं और जल्द ही घर आएंगे.आपको बता दें, सलीम-जावेद की जोड़ी ने मिलकर करीबन 24 फिल्मों की कहानी लिखी. जिसमें 'सीता और गीता', 'शोले', 'दीवार', 'डॉन, 'क्रांति' और 'मिस्टर इंडिया' शामिल है.