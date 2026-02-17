Advertisement
अचानक अस्पताल में भर्ती हुए 90 साल के सलीम खान, फैंस की बढ़ी चिंता, पिता को देखने तुरंत पहुंचे सलमान खान

अचानक अस्पताल में भर्ती हुए 90 साल के सलीम खान, फैंस की बढ़ी चिंता, पिता को देखने तुरंत पहुंचे सलमान खान

सलमान खान के फैंस के लिए बड़ी खबर है. एक्टर के पिता और मशहूर स्क्रीन राइटर सलीम खान को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि किसी वजह से वो भर्ती हुए उसका रीजन अभी तक रिवील नहीं हुआ है.

Feb 17, 2026
सलमान खान और सलीम खान
सलमान खान और सलीम खान

Salim Khan Hospitalized: सलमान खान के पिता और वेटरन स्क्रीन राइटर सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हो गए है. हालाकि सलीम खान को क्या हुआ है जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में अचानक भर्ती कराना पड़ा इसकी वजह फिलहाल सामने नहीं आई है. पिता के अस्पताल में भर्ती होते ही सलमान खान तुरंत अस्पताल पहुंचे. सलमान खान का अस्पताल से बाहर निकलते हुए वीडियो सामने आया है.

खान परिवार से अपडेट का इंतजार

अभी तक खान परिवार की ओर से सलीम खान की सेहत को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. लेकिन, इस खबर ने फैंस के बीच चिंता जरूर बढ़ा दी है. फैंस  लगातार सोशल मीडिया पर  लगातार सलीम खान की जल्द रिकवरी की दुआ कर रहे हैं. इस खबर के बीच सोशल मीडिया पर सलमान खान का अस्पताल से भारत निकलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो ब्लैक टी-शर्ट और ट्राउजर में थोड़ी टेंशन में कैमरे के सामने स्पॉट हुए.

इस साल की वो पहली फ्लॉप फिल्म, जिसकी 144 घंटे में बदली किस्मत,कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ बनी नंबर 2

सबसे प्रभावशाली स्क्रीनराइटर
90 साल के सलीम खान ने एक से बढ़कर एक फिल्मों की कहानियां लिखी हैं. यहां तक कि इन्हें हिंदी सिनेमाजगत का सबसे प्रभावशाली राइटर भी कहा जाता है.भारतीय सिनेमा के इतिहास में सलीम-जावेद की जोड़ी काफी मशहूर थी. इन दोनों ने साथ मिलकर बॉलीवुड में कई मास्टरपीस फिल्में 1970 के दशक में दी है. जिसमें 'शोले' सबसे ज्यादा हिट रही. इसके अलावा 'दीवार', 'जंजीर' और 'डॉन' फिल्में शामिल हैं.इन दोनों सितारों की जोड़ी ने ना केवल कहानी को कहने का तरीका इंडस्ट्री में बदला बल्कि स्क्रीनराइटर्स का स्टेटस भी बदला. बीते साल नवंबर में सलीम खान ने पूरे परिवार के साथ अपना 90वां बर्थडे मनाया. इनकी दूसरी वाइफ हेलेन ने इंस्टाग्राम पर सलीम के लिए प्यार भरा नोट भी लिखा था जो खूब वायरल हुआ था. इसके अलावा सलीम और सलमा के साथ अपनी फोटो भी शेयर की थी.

 

Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.

Salim Khan, Salman Khan

