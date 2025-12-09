अचानक तबीयत बिगड़ने से अस्पताल में भर्ती थे प्रेम चोपड़ा, लौटे घर, दामाद शर्मन जोशी ने बताया अब कैसी है हालत

Prem Chopra Heath Update: फिल्मों के सबसे बड़े खलनायक प्रेम चोपड़ा (Prem Chopra) 90 साल के हैं. कुछ दिन पहले वो अस्पताल में भर्ती हुई थे. जिसे लेकर फैंस काफी ज्यादा परेशान थे. वो दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे जिसकी वजह से उनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ. उनके दामाद और बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी ने अपने ससुर और वेटरन एक्टर प्रेम चोपड़ा की हेल्थ को लेकर फैंस के साथ जानकारी शेयर की. एक्टर ने कहा कि वो अभी बेहतर है और घर वापस लौट आए हैं. ये खबर उनके फैंस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है.

अब कैसे हैं प्रेम चोपड़ा?

शर्मन जोशी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर प्रेम चोपड़ा की हेल्थ अपडेट शेयर दी. शर्मन ने लिखा- 'ओपन हार्ट सर्जरी की नई तकनीक TAVI से उनका इलाज सक्सेफुल रहा. अब वो घर लौट आए है और रिकवर कर रहे हैं. अपने इस पोस्ट में एक्टर ने डॉक्टर्स को भी थैंक्यू कहते हुए लिखा- हमारे पूरे परिवार की वरफ से आपका दिल से धन्यवाद. पापा को सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस डायग्नोज हुआ था. TAVI की वजह से नया वाल्व सक्सेसफुली लगा दिया गया. डॉ गोखले ने हर कदम पर गाइड किया. जिससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला. पूरी प्रक्रिया बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हुई और रिकवरी भी अच्छी हो रही है.'

बीते महीने लीलावती में हुए थे भर्ती

90 साल के प्रेम चोपड़ा बीते महीने मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे. जहां पर डॉक्टर्स ने वायरल संक्रमण और बढ़ती उम्र की दिक्कतों को लेकर एक्टर का इलाज किया. प्रेम चोपड़ा की बेटी प्रेरणा की शादी शर्मन जोशी से हुई है. प्रेम चोपड़ा की बात करें तो ये हिंदी सिनेमाजगत में कई साल से एक्टिव हैं. इन्होंने बॉलीवुड के खूंखार विलेन का ऐसा किरदार निभाया कि आज भी इनकी एक्टिंग के लोग मुरीद हैं. इनकी हिट फिल्मों में 'बॉबी', 'उपकार', क्रांति' और 'कोई मिल गया' शामिल है.