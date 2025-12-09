Advertisement
trendingNow13034962
Hindi Newsबॉलीवुड

अचानक तबीयत बिगड़ने से अस्पताल में भर्ती थे प्रेम चोपड़ा, लौटे घर, दामाद शर्मन जोशी ने बताया अब कैसी है हालत

Prem Chopra बीते महीने उम्र संबंधी समस्याओं की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे. वो अब घर आ गए हैं. उनके दामाद और एक्टर शर्मन जोशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक्टर का हेल्थ अपडेट दिया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 09, 2025, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शर्मन जोशी और प्रेम चोपड़ा
शर्मन जोशी और प्रेम चोपड़ा

Prem Chopra Heath Update: फिल्मों के सबसे बड़े खलनायक प्रेम चोपड़ा (Prem Chopra) 90 साल के हैं. कुछ दिन पहले वो अस्पताल में भर्ती हुई थे. जिसे लेकर फैंस काफी ज्यादा परेशान थे. वो दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे जिसकी वजह से उनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ. उनके दामाद और बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी ने अपने ससुर और वेटरन एक्टर प्रेम चोपड़ा की हेल्थ को लेकर फैंस के साथ जानकारी शेयर की. एक्टर ने कहा कि वो अभी बेहतर है और घर वापस लौट आए हैं. ये खबर उनके फैंस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है.

अब कैसे हैं प्रेम चोपड़ा?

शर्मन जोशी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर प्रेम चोपड़ा की हेल्थ अपडेट शेयर दी. शर्मन ने लिखा- 'ओपन हार्ट सर्जरी की नई तकनीक TAVI से उनका इलाज सक्सेफुल रहा. अब वो घर लौट आए है और रिकवर कर रहे हैं. अपने इस पोस्ट में एक्टर ने डॉक्टर्स को भी थैंक्यू कहते हुए लिखा- हमारे पूरे परिवार की वरफ से आपका दिल से धन्यवाद. पापा को सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस डायग्नोज हुआ था. TAVI की वजह से नया वाल्व सक्सेसफुली लगा दिया गया. डॉ गोखले ने हर कदम पर गाइड किया. जिससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला. पूरी प्रक्रिया बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हुई और रिकवरी भी अच्छी हो रही है.'

Add Zee News as a Preferred Source

25 सेकेंड का 'धुरंधर' का वो गाना जिसने अक्षय खन्ना की एंट्री में फूंक दी जान, नहीं आ रही थी सांस, लगाना पड़ा था ऑक्सीजन मास्क

बीते महीने लीलावती में हुए थे भर्ती

90 साल के प्रेम चोपड़ा बीते महीने मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे. जहां पर डॉक्टर्स ने वायरल संक्रमण और बढ़ती उम्र की दिक्कतों को लेकर एक्टर का इलाज किया. प्रेम चोपड़ा की बेटी प्रेरणा की शादी शर्मन जोशी से हुई है. प्रेम चोपड़ा की बात करें तो ये हिंदी सिनेमाजगत में कई साल से एक्टिव हैं. इन्होंने बॉलीवुड के खूंखार विलेन का ऐसा किरदार निभाया कि आज भी इनकी एक्टिंग के लोग मुरीद हैं. इनकी हिट फिल्मों में 'बॉबी', 'उपकार', क्रांति' और 'कोई मिल गया' शामिल है.  

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Prem Chopra

Trending news

गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
Goa Nightclub Fire
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
Sheikh Hasina
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
Karnataka News
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
Goa Nightclub Fire
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
Delhi Blast 2025
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
amit shah
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
Congress MP Manish Tewari
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल