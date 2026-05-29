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Hindi Newsबॉलीवुड90s की खूबसूरत एक्ट्रेस...जिसे शादी के बाद सास को मिलते थे ताने, कहा था दो महीने में हो जाएगा तलाक; छलका दर्द

90s की खूबसूरत एक्ट्रेस...जिसे शादी के बाद सास को मिलते थे ताने, कहा था दो महीने में हो जाएगा तलाक; छलका दर्द

भाग्यश्री ने सलमान खान के साथ ‘मैंने प्यार किया’ से एक्टिंग डेब्यू किया था. लेकिन एक्ट्रेस ने डेब्यू फिल्म से मिली सफलता को छोड़कर बॉयफ्रेंड हिमालय दसानी से शादी कर ली थी. एक्ट्रेस से शादी के बाद उनके पति के परिवार को ताने सुनने पड़ते थे.

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 29, 2026, 04:23 PM IST
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90s की खूबसूरत एक्ट्रेस...जिसे शादी के बाद सास को मिलते थे ताने, कहा था दो महीने में हो जाएगा तलाक; छलका दर्द

एक्ट्रेस भाग्यश्री ने अपने करियर की पीक पर हिमालय दासानी से गुपचुप तरीके से शादी की थी, लेकिन इस बात से कम लोग ही वाकिफ होंगे कि एक अभिनेत्री को बहू बनाने के लिए हिमालय के परिवार को समाज के कितने ताने सुनने पड़े थे. भाग्यश्री की सास ने रियलिटी शो 'तुम हो ना' के आने वाले एपिसोड में शादी के दौरान मिले ताने और शिकायतों को याद किया. उन्होंने बताया, "उस समय मुझे लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिला था कि घर पर स्टार बहू आ रही है, आपकी जिंदगी गई, घर भी नहीं संभाल पाएगी और देखना कुछ समय में तलाक हो जाएगा."

हिमालय दासानी के परिवार को मिले थे ताने

इसके बाद होस्ट राजीव खंडेलवाल ने पूछा, "आपको और अभिनेत्री भाग्यश्री को एक-दूसरे के साथ समझ बनाने में समय लगा?" इस सवाल का जवाब भाग्यश्री ने दिया और कहा, "नहीं, बिल्कुल भी नहीं." भाग्यश्री की सास ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वह अपने घर और काम (करियर) दोनों को बहुत अच्छे से संभालती हैं. उन्होंने कहा, "वह घर को इतनी अच्छी तरह से संभालती हैं कि मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं करनी पड़ती."

90s की खूबसूरत एक्ट्रेस

बता दें कि भाग्यश्री, पर्सनल तौर पर, एक जाने-माने शाही खानदान से हैं. वह भारत में ब्रिटिश राज के दौरान सांगली रियासत के आखिरी राजा चिंतामनराव धुंडीराव पटवर्धन की परपोती हैं. अभिनेत्री ने फिल्म 'मैंने प्यार किया' की अपार सफलता के बाद, अपने करियर की पीक पर 19 जनवरी 1989 को बिजनेसमैन हिमालय दासानी से शादी कर ली थी.

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शादी के बाद भाग्यश्री ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपना पूरा ध्यान परिवार पर केंद्रित किया. दोनों के दो बच्चे हैं, बेटा अभिमन्यु दासानी और बेटी अवंतिका दासानी, जो दोनों फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं.  भाग्यश्री हाल ही में फिल्म 'राजा शिवाजी' में नजर आई थीं. अभिनेत्री ने इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज की माता, राजमाता जिजाबाई (जीजाऊ), का महत्वपूर्ण किरदार निभाया था.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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