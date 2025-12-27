Advertisement
trendingNow13055689
Hindi Newsबॉलीवुडपूर्व पीएम की पोती...डेब्यू फिल्म से ही बनी सुपरस्टार फिर भी फ्लॉप रहा करियर, कमबैक कर OTT पर जमाया कब्जा; आज जीती हैं लग्जरी लाइफ

पूर्व पीएम की पोती...डेब्यू फिल्म से ही बनी सुपरस्टार फिर भी फ्लॉप रहा करियर, कमबैक कर OTT पर जमाया कब्जा; आज जीती हैं लग्जरी लाइफ

90 के दशक की सबसे प्रतिभाशाली और खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार रहीं मनीषा ने शादी, तलाक, कैंसर और वापसी, हर मोड़ पर बेहद खुलकर, ईमानदारी से अपनी जिंदगी को जिया है. मनीषा की हिंदी सिनेमा में शुरुआत साल 1991 की फिल्म ‘सौदागर’ से हुई थी. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पूर्व पीएम की पोती...डेब्यू फिल्म से ही बनी सुपरस्टार फिर भी फ्लॉप रहा करियर, कमबैक कर OTT पर जमाया कब्जा; आज जीती हैं लग्जरी लाइफ

हिंदी सिनेमा में अपनी खूबसूरती और बोल्ड अदाओं से लाखों दिलों को धड़काने वाली एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को कौन नहीं जानता. उनका बॉलीवुड सफर काफी सुर्खियों में रहा. मनीषा कोइराला ने नेपाली फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने साल 1989 की नेपाली फिल्म 'फेरी भेटुला' में एक छोटा रोल निभाया था, लेकिन बॉलीवुड में डेब्यू उन्होंने राजकुमार और दिलीप कुमार स्टारर में फिल्म 'सौदागर' (1992 ) से की. इसमें उनका 'इलू इलू' सॉन्ग काफी पसंद किया गया, जिसके बाद वह 'इलू इलू गर्ल' के नाम से जानी गई.

डेब्यू फिल्म से ही बनी सुपरस्टार 

इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. '1942 ए लव स्टोरी' में काम किया. वह फिल्म 'बॉम्बे', 'अग्नि सखी', 'गुप्त', 'खामोशी', 'दिल से' और 'मन' में भी नजर आईं. उन्होंने बॉलीवुड पर्दे पर कई हिट फिल्में दीं, लेकिन कुछ वक्त बाद फिल्म फ्लॉप होने लगी और वह डिप्रेशन में चली गईं. डिप्रेशन के चलते उन्हें शराब की लत गई, जिसका असर उनके करियर पर भी पड़ा. कई बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके साथ काम करने में कतराने लगे. लेकिन गंभीर बीमारी के चलते एक्ट्रेस को पर्दे और सिनेमा की दुनिया से दूर होना पड़ा. कैंसर से लंबी जंग के बाद मनीषा कोइराला ने पर्दे पर वापसी की और ओटीटी पर धाक जमाई.  फिर मनीषा कोइराला ने संजय लीला भंसाली की पीरियड ड्रामा सीरीज 'हीरामंडी' में मल्लिकाजान की भूमिका के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए बतौर फीस लिए हैं

Add Zee News as a Preferred Source

मनीषा का जन्म 16 अगस्त 1970 में नेपाल के काठमांडू में हुआ था. वह प्रकाश कोइराला की बेटी और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बिशेश्वर प्रसाद कोइराला की पोती हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वाराणसी के वसंत कन्या महाविद्यालय से की. वाराणसी में वह अपनी नानी के पास रहती थीं, इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई और धौला कुआं में आर्मी पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया. इस दौरान उन्हें कई मॉडलिंग ऑफर्स भी मिले, जिसे करते हुए उनका झुकाव एक्टिंग की तरफ बढ़ गया.

आज जीती हैं लग्जरी लाइफ

वह हिंदी के अलावा, तमिल, तेलुगू, बंगाली, मलयालम, नेपाली और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. उन्होंने 4 फिल्मफेयर समेत कई बड़े अवॉर्ड्स अपने नाम किए. मनीषा कोइराला ने अपने लिए शानदार नेट वर्थ बनाई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मनीषा कोइराला की नेट वर्थ 12 मिलियम डॉलर यानी करीब 100 करोड़ रुपए है.बता दें मनीषा ने कैंसर को मात देखकर फिर से बॉलीवुड का रुख किया है और फैंस उनके काम को जमकर पसंद कर रहे हैं.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Manisha Koirala

Trending news

चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
India Pakistan News in Hindi
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
Kuldeep Singh Senger
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
digvijay singh
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान